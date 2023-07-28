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صحة

هل تتسبب الحمية الغنية بالبروتين بنوبات إمساك؟

Lebanon 24
28-07-2023 | 13:59
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أشار باحثون الى أن الحميات الغنية بالبروتين تعزز من قدرة الجسم على التمثيل الغذائي وتساعد على تنظيم الهرمونات التي تؤثر على الشهية، لافتين إلى أن البروتين يتطلب المزيد من الطاقة لإتمام عملية الهضم مقارنة بالكربوهيدرات أو الدهون.
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لكن الحميات الغنية البروتين تحظى أيضاً ببعض العيوب مثلها مثل أي حمية أخرى، وفقاً لباحثين من "مايو كلينك".


وأوضح الباحثون أنه في حال الإكثار من البروتين من اللحوم الحمراء أو اللحوم المصنعة، قد تزداد الدهون بشكل كبير؛ ما يتسبب في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع مستويات الكولسترول، لافتين الى أن تلك الحميات لا تروق أيضًا للكلى التي تجد نفسها مضطرة لبذل جهد إضافي كي تتمكن من تفتيت وتكسير الفضلات المتبقية من البروتين الزائد.


كما أشار الباحثون إلى أن الحميات الغنية بالبروتين قد تزيد من خطر الإصابة بالإمساك، لأنها تحفز الجسم على التضحية بالألياف التي يمكنه الحصول عليها من الكربوهيدرات من أجل البروتين.
المصدر: فوشيا
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