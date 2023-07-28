Advertisement

صحة

علامات في جسمكم تشير الى الحظ الوفير... تأكدوا منها!

Lebanon 24
28-07-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1092184-638261758528545022.PNG
Doc-P-1092184-638261758528545022.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتقد بعض الأشخاص أن هناك بعض العلامات في الجسم تدلّ على الخير أو الحظ السعيد، وذلك بناء على نظريات عدة أثبتت أن أصحاب هذه العلامات محظوظون.

وذكر موقع "abundancenolimits" في تقرير أن هناك فعلاً علامات في الجسم تشير الى الحظ الوفير في الصحة والمال والحب والسعادة والطمأنينة، ومنها:
Advertisement

- الشامات: أكدت دراسة أن الشامات السود أو البنّية على الجلد هي من علامات الحظ إذا ظهرت في مواقع محدّدة من الجسم. فالشامة على الجهة اليمنى للجبين تدل على الحظ في المال والسفر، وعلى الجهة اليسرى تشير الى حُسن التصرف. أما الشامة الموجودة على الجفن العلوي فتجلب الحظ السعيد، وإذا كانت على الجفن السفلي فقد تشير إلى سوء الحظ. والشامة الظاهرة على جانب واحد من الأنف تدل على التوفيق في الخطوات.

في حين أن الشامات على الصدر تشير على حُسن الحظ الوشيك. بينما إذا كانت الشامة على الشفة العليا فهي تعني المال والنجاح، وتدل على الصحة إذا ظهرت على الشفة السفلى. وتشير الشامة على الكف الأيمن الى الثروة والنجاح، بينما إذا كانت على القدم فهي من علامات الحظ.

- الوخز في اليد اليسرى: قد تشعر في بعض الأحيان وبدون أي سبب واحد بوخز في اليد اليسرى، وهذا علامة على الحظ الوفير وقرب الحصول على المال.

- الشعور بحكه في الأذن: هناك اعتقاد أسطوري أنه عندما تشعر بحكة في أذنيك أو برنين، فهذا يعني أن حظك يضيء، فالحكة في الأذن اليمنى تدل على الحظ السعيد، أما في اليسرى فتعني سوء الحظ.
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
13:59 | 2023-07-28
11:00 | 2023-07-28
08:00 | 2023-07-28
06:03 | 2023-07-28
05:00 | 2023-07-28
04:00 | 2023-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website