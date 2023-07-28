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صحة
علامات في جسمكم تشير الى الحظ الوفير... تأكدوا منها!
Lebanon 24
28-07-2023
|
16:00
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يعتقد بعض الأشخاص أن هناك بعض العلامات في الجسم تدلّ على الخير أو الحظ السعيد، وذلك بناء على نظريات عدة أثبتت أن أصحاب هذه العلامات محظوظون.
وذكر موقع "abundancenolimits" في تقرير أن هناك فعلاً علامات في الجسم تشير الى الحظ الوفير في الصحة والمال والحب والسعادة والطمأنينة، ومنها:
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- الشامات: أكدت دراسة أن الشامات السود أو البنّية على الجلد هي من علامات الحظ إذا ظهرت في مواقع محدّدة من الجسم. فالشامة على الجهة اليمنى للجبين تدل على الحظ في المال والسفر، وعلى الجهة اليسرى تشير الى حُسن التصرف. أما الشامة الموجودة على الجفن العلوي فتجلب الحظ السعيد، وإذا كانت على الجفن السفلي فقد تشير إلى سوء الحظ. والشامة الظاهرة على جانب واحد من الأنف تدل على التوفيق في الخطوات.
في حين أن الشامات على الصدر تشير على حُسن الحظ الوشيك. بينما إذا كانت الشامة على الشفة العليا فهي تعني المال والنجاح، وتدل على الصحة إذا ظهرت على الشفة السفلى. وتشير الشامة على الكف الأيمن الى الثروة والنجاح، بينما إذا كانت على القدم فهي من علامات الحظ.
- الوخز في اليد اليسرى: قد تشعر في بعض الأحيان وبدون أي سبب واحد بوخز في اليد اليسرى، وهذا علامة على الحظ الوفير وقرب الحصول على المال.
- الشعور بحكه في الأذن: هناك اعتقاد أسطوري أنه عندما تشعر بحكة في أذنيك أو برنين، فهذا يعني أن حظك يضيء، فالحكة في الأذن اليمنى تدل على الحظ السعيد، أما في اليسرى فتعني سوء الحظ.
المصدر:
لها
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