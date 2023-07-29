دراسة توصي بخطوات لحماية العقل.. ما علاقة زيت الزيتون؟

كشف بحث أميركي جديد عن أن ملعقة واحدة فقط يوميا من زيت الزيتون قد يقلل من خطر الوفاة بسبب الخرف بنسبة 28 بالمئة، بحسب شبكة "سي أن أن".



وأوضحت الشبكة، أن إدراج زيت الزيتون في النظام الغذائي المعتاد يمنح العديد من الفوائد الأخرى، أهمها حماية صحة القلب أو الوظيفة الإدراكية، بالإضافة إلى الوقاية من الخرف.

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وقالت المؤلفة المشاركة في البحث، آن جولي تيسيير، إن "اختيار زيت الزيتون، وهو منتج طبيعي، بدلا من الدهون الشائعة مثل السمن النباتي أو المايونيز التجاري هو خيار آمن وقد يقلل من خطر الإصابة بالخرف القاتل".

ومع ذلك، فإن هذا البحث لا يزال في مراحله الأولى، لذلك يحث بعض الخبراء غير المشاركين فيه على توخي الحذر وإجراء المزيد من المراقبة والتدقيق بمشاركة خبراء آخرين قبل نشر النتائج في مجلة علمية. (عربي 21)