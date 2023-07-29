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صحة

قد يكون علامة على الربو.. طرق للتخلص من "جلد الدجاجة"

Lebanon 24
29-07-2023 | 11:00
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يعتبر مرض التقرن الشعري أو المعروف باسم "جلد الدجاجة" شائعا، وهو مرض جلدي وراثي يحدث نتيجة تقرن بصيلات الشعر، أي تراكم خلايا الجلد الميتة على سطحه، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق المسام ومنع الشعر من الخروج فوق سطح الجلد.
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وقال استشاري الأمراض الجلدية فراس النعيمي، لصحيفة "صن" البريطانية: "يحدث التقرن الشعري عندما تنسد بصيلات الشعر مما يتسبب في ظهور قشور وانتفاخات".

وأضاف: "يمكن أن يكون وراثيا، وغالبا ما يكون مرتبطا بأشخاص مصابين بالإكزيما أو الربو".

وبحسب النعيمي، هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تقليل المظهر غير المحبب للجلد، منها:
 
استخدم مُطرّيات الجلد
 
يعتبر الفازلين إحدى الحلول المناسبة للمشكلة وغير المكلفة، حيث إنه يساعد على تنعيم الجلد المتقشر.
 
استخدام المقشرات الخفيفة
 
يمكنك التخلص من الخلايا الميتة وإزالة بصيلات الشعر بلطف باستخدام مقشر خفيف، لكن هذا الحل بحسب النعيمي يعتبر مؤقتا.

إزالة الشعر بالليزر
 
إذا لم تفلح الكريمات المنزلية في حل المشكلة، فقد تكون إزالة الشعر بالليزر هي الحل. وهذا العلاج يمكن أن يزيل النتوءات والبقع الخشنة والبقع البنية. (سكاي نيوز عربية) 
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