قد يكون علامة على الربو.. طرق للتخلص من "جلد الدجاجة"

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يعتبر مرض التقرن الشعري أو المعروف باسم "جلد الدجاجة" شائعا، وهو مرض جلدي وراثي يحدث نتيجة تقرن بصيلات الشعر، أي تراكم خلايا الجلد الميتة على سطحه، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق المسام ومنع الشعر من الخروج فوق سطح الجلد.وقال استشاري الأمراض الجلدية فراس النعيمي، لصحيفة "صن" البريطانية: "يحدث التقرن الشعري عندما تنسد بصيلات الشعر مما يتسبب في ظهور قشور وانتفاخات".وأضاف: "يمكن أن يكون وراثيا، وغالبا ما يكون مرتبطا بأشخاص مصابين بالإكزيما أو الربو".وبحسب النعيمي، هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تقليل المظهر غير المحبب للجلد، منها: