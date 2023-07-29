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صحة
العسل والفواكه الحلويات الأكثر فائدة.. هذا ما يجب ان تعرفوه
Lebanon 24
29-07-2023
|
23:00
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وصف طبيب الأمراض الجلدية إيفانوف العسل والفواكه بالحلويات الأكثر فائدة وقال إن الكثير من الكربوهيدرات المكررة في الحلويات يمكن أن تكون خطرة على الصحة.
والسبب هو أنه يتم امتصاصها بسرعة في الدم، مما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر والأنسولين، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب المحتوى العالي من السعرات الحرارية.
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ومع ذلك هناك أيضا حلويات صحية يمكن تناولها دون الإضرار بالصحة. ومن بينها في المقام الأول الفواكه والتوت والخضروات الحلوة. وتحتوي الحلويات الطبيعية على الألياف التي تتوفر بكثرة في كل من التوت والعليق والتفاح والكمثرى (الإجاص) والبرتقال والمشمش. كما إنها تساعد على تطبيع وظيفة الأمعاء وتنظيم مستويات الكولسترول وتساعد كذلك على خفض مستويات السكر في الدم. وبالإضافة إلى السكريات الطبيعية، هذه الأطعمة غنية أيضا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الثمينة.
وهناك حلوة أخرى مفيدة وهي العسل. وإنه عبارة عن رحيق الزهر الذي يعالجه النحل، وهو يحتوي على فيتامينات "B" وأحماض الأسكوربيك والبانتوثينيك وحمض الفوليك، بالإضافة إلى عناصر كيميائية مهمة مثل الكالسيوم، الصوديوم، المغنيسيوم، والحديد والفوسفور، والزنك وغيرها. والحلويات الطبيعية لها خصائص مضادة للبكتيريا لأنها تحتوي على مواد تمنع مسببات الأمراض من التكاثر. والعسل له تأثير إيجابي على النوم ويسرع عملية التمثيل الغذائي. ومع ذلك هناك خطر إذا كنت تأكله بكميات كبيرة، فقد يكون هناك فائض من سكر الفركتوز والجلوكوز.
وتعتبر حبوب الكاكاو مصدرا طبيعيا لمضادات الأكسدة والعناصر النزرة المهمة للصحة، مثل المغنيسيوم والفلور وكذلك الدهون الثمينة وأحماض الكاكاو العضوية. (روسيا اليوم)
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