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صحة
ليست مرتبطة دائما بالأمراض التناسلية.. أسباب غير واضحة للعقم
Lebanon 24
30-07-2023
|
04:43
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ذكرت الطبيبة الروسية أخصائية الأمراض النسائية فيكتوريا فيسيوك أن أسباب العقم مختلفة، وليست مرتبطة دائما بأمراض الأجهزة التناسلية.
وتشير الطبيبة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أنه يجب استشارة الطبيب إذا كانت المرأة دون سن 35 وتمارس حياة جنسية منتظمة ولكنها لا تحمل خلال عام. كما يجب على النساء اللواتي عمرهن فوق سن 35 ويمارسن حياة جنسية منتظمة زيارة الطبيب إذا لم يحدث الحمل بعد 6 أشهر من النشاط الجنسي المنتظم، لأن هذه علامة قد تدل على وجود العقم.
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ووفقا لها، أسباب العقم بالإضافة إلى امراض الجهاز التناسلي قد تكون أمراض الغدة الدرقية، الغدة النخامية، الغدة الكظرية والبنكرياس. لذلك لتشخيص السبب يجب استبعاد جميع هذه الأمراض.
وتضيف: "يجب إجراء مسح للجهاز التناسلي للمرأة. والتأكد من عدم وجود التهابات وأمراض في الرحم (وجود زوائد لحمية في بطانة الرحم وقناة عنق الرحم)، أو الحاجز الرحمي أو غيرها من الحالات الشاذة في نمو الأعضاء التناسلية".
ووفقا لها، لتحديد سبب العقم يجب أن تخضع المرأة لفحص شامل بما فيها اختبارات الدم للخلفية الهرمونية والموجات فوق الصوتية للجهاز التناسلي.
وتضيف: "يجب أن نتذكر أن الحمل يحصل بمشاركة كلا الزوجين. لذلك يجب أن تراجع المرأة أخصائي الأمراض النسائية والرجل أخصائي أمراض الجهاز البولي وامراض الذكورة، بهذه الطريقة فقط يتم تحديد السبب ووصف العلاج اللازم".(روسيا اليوم)
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