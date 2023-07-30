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صحة

وفاة 70 شخصا هذا العام بحمى القرم.. ما هي واليكم اعراضها

Lebanon 24
30-07-2023 | 11:30
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قال المتحدث باسم الصحة الأفغانية شرفات زمان، إنه تم منذ بداية هذا العام تسجيل 667 حالة إصابة بحمى القرم -الكونغو النزفية في أفغانستان، وتوفي بسببها أكثر من 70 شخصا.

وأضاف المتحدث: "تم خلال السبعة الأشهر الأولى من هذا العام، تسجيل 667 إصابة بحمى القرم -الكونغو النزفية في أفغانستان، وللأسف فقدنا أكثر من 70 شخصا بسبب ذلك".
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وحمى القرم-الكونغو النزفية (Crimean–Congo hemorrhagic fever)‏ هي عدوى فيروسية واسعة الانتشار يسببها فيروس تحمله حشرة القراد (الفيروسة النيروبية).

وتم اكتشاف هذا المرض لأول مرة عام 1944 في شبه جزيرة القرم، ولذلك سمي بحمى القرم النزيفية. ثم تم اكتشافه في وقت لاحق في الكونغو عام 1969 مما أدى لتغيير الاسم ليصبح حمى القرم -الكونغو النزفية.

ويستوطن فيروس هذه الحمى في بلدان إفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآسيا الواقعة جنوب خط العرض 50 درجة شمالا – وهي الحدود الجغرافية للقراد الناقل الرئيسي للعدوى.

وخلال سريان المرض، هناك ثلاث فترات: المرحلة الأولية، ومرحلة الذروة (المرحلة النزفية) والنقاهة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن معدل الوفيات من هذه العدوى يبلغ 40٪. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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