27
o
بيروت
30
o
طرابلس
32
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
26
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
"العقم"... أسباب واضحة يتم الكشف عنها
Lebanon 24
30-07-2023
|
23:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الدكتورة فيكتوريا فيسيوك أخصائية الأمراض النسائية أن أسباب العقم مختلفة، وليست مرتبطة دائما بأمراض الأجهزة التناسلية.
وتشير الطبيبة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أنه يجب استشارة الطبيب إذا كانت المرأة دون سن 35 وتمارس حياة جنسية منتظمة ولكنها لا تحمل خلال عام. كما يجب على النساء اللواتي عمرهن فوق سن 35 ويمارسن حياة جنسية منتظمة زيارة الطبيب إذا لم يحدث الحمل بعد ستة أشهر من النشاط الجنسي المنتظم. لأن هذه علامة قد تدل على وجود العقم.
Advertisement
ووفقا لها، أسباب العقم بالإضافة إلى امراض الجهاز التناسلي قد تكون أمراض الغدة الدرقية، الغدة النخامية، الغدة الكظرية والبنكرياس. لذلك لتشخيص السبب يجب استبعاد جميع هذه الأمراض.
وتقول: "يجب إجراء مسح للجهاز التناسلي للمرأة. والتأكد من عدم وجود التهابات وأمراض في الرحم (وجود زوائد لحمية في بطانة الرحم وقناة عنق الرحم)، أو الحاجز الرحمي أو غيرها من الحالات الشاذة في نمو الأعضاء التناسلية".
ووفقا لها، لتحديد سبب العقم يجب أن تخضع المرأة لفحص شامل بما فيها اختبارات الدم للخلفية الهرمونية والموجات فوق الصوتية للجهاز التناسلي.
وتقول: "يجب أن نتذكر أن الحمل يحصل بمشاركة كلا الزوجين. لذلك يجب أن تراجع المرأة أخصائي الأمراض النسائية والرجل أخصائي أمراض الجهاز البولي وامراض الذكورة، بهذه الطريقة فقط يتم تحديد السبب ووصف العلاج اللازم".
(إزفيستيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة عن قطعة الـ500 ليرة لبنانية.. هذا سعرها بالدُّولار في دولة عربيّة!
Lebanon 24
مُفاجأة عن قطعة الـ500 ليرة لبنانية.. هذا سعرها بالدُّولار في دولة عربيّة!
03:15 | 2023-07-30
30/07/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تُثير الجدل مُجدداً.. آخر إطلالة لها كادت تكشف الكثير! (صور)
Lebanon 24
ميريام فارس تُثير الجدل مُجدداً.. آخر إطلالة لها كادت تكشف الكثير! (صور)
02:59 | 2023-07-30
30/07/2023 02:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل حقيقة "صيرفة" ومصيرها.. هذا ما ستفعله بالدولار!
Lebanon 24
تفاصيل حقيقة "صيرفة" ومصيرها.. هذا ما ستفعله بالدولار!
03:00 | 2023-07-30
30/07/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع جديد للدولار.. إليكم ما بلغه عصر اليوم
Lebanon 24
تراجع جديد للدولار.. إليكم ما بلغه عصر اليوم
10:24 | 2023-07-30
30/07/2023 10:24:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فُقد لايام.. وُجد جثة خلف منزله
Lebanon 24
بعدما فُقد لايام.. وُجد جثة خلف منزله
06:27 | 2023-07-30
30/07/2023 06:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
01:00 | 2023-07-31
الآباء... هل يعانون من اكتئاب ما بعد الولادة؟
00:09 | 2023-07-31
"الألزهايمر" والضوء... ما العلاقة بينهما؟
23:00 | 2023-07-30
حساسية الضوء يمكن أن تؤدي لتفاقم أعراض مرض الزهايمر!
16:00 | 2023-07-30
لن تصدق ما تفعله دقيقتا رياضة يومياً!
14:00 | 2023-07-30
اليكم أفضل نوع شاي للتخلص من دهون البطن!
11:30 | 2023-07-30
وفاة 70 شخصا هذا العام بحمى القرم.. ما هي واليكم اعراضها
فيديو
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا خلال حفل خطوبته.. شاهدوا الرقصة الأخيرة للشاب المصري قبل دقائق من وفاته (فيديو)
04:14 | 2023-07-30
31/07/2023 08:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بـ"الشورت": نانسي عجرم منزعجة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:54 | 2023-07-30
31/07/2023 08:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لمناسبة الأول من آب.. اغنية لعاصي الحلاني: "لبنانك ممنوع اللمس"
Lebanon 24
لمناسبة الأول من آب.. اغنية لعاصي الحلاني: "لبنانك ممنوع اللمس"
12:21 | 2023-07-29
31/07/2023 08:49:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact