حول أمراض العيون وعوارضها... اليكم هذه المعلومات

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اعلنت الدكتورة سفتلانا ميرغورودسكايا اخصائية طب وجراحة العيون، أن معظم أمراض العيون تتميز بأعراض خاصة. ولكن بعضها بما فيها تلك المؤدية إلى العمى لا تظهر أعراضها فترة طويلة.وتشير الطبيبة في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، إلى أن هذه الأمراض غالبا ما تشخص في مراحل متأخرة.وتقول: "ينسب إلى هذه الأمراض تنكس الشبكية المحيطي. أي "ترقق" الجزء المحيطي للشبكية، الذي كقاعدة لا تظهر أعراضه حتى عند الفحص الاعتيادي الذي يجريه طبيب العيون. ويمكن أن يؤدي هذا المرض إلى تمزق وانفصال شبكية العين وفقدان الوظيفة البصرية. وعندما يكتشف طبيب العيون هذا التنكس يستخدم اشعة الليزر لمنع تطوره".ووفقا لها المرض الآخر هو الزرق (العين الزرقاء) أو "غلوكوما".وتقول: "تظهر أعراض المرض مثل الألم، والثقل في العين، والدوائر القزحية المختلفة الألوان، والهالات فقط عند ارتفاع مستوى الضغط داخل العين. ويمكن لطبيب العيون تحديد الزيادة في ضغط العين والتغيرات في المجال البصري وبنية العصب البصري خلال الفحص الوقائي في مرحلة مبكرة".والمرض الثالث الذي يتطور من دون أعراض هو التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر.ووفقا لها، عند الشعور بضعف حدة البصر وتشوه الخطوط المستقيمة أمام العين وعدم رؤية بعض أجزاء النص المكتوب، فإن هذا يشير إلى مرحلة متقدمة من التنكس البقعي.وتقول: "تجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الأمراض عند تشخيصها مبكرا يسهل علاجها. لذلك من الضروري الخضوع سنويا لفحص العيون".(إزفستيا)