للحصول على ابتسامة نجوم هوليوود.. إليكم هذه النصائح الفعّالة

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يمكن لعاداتنا اليومية، مثل نظامنا الغذائي والنظافة الشخصية، عندما يتم القيام بها بشكل غير صحيح، أن تترك أسناننا متهالكة أو ملطخة أو حتى ضعيفة.فيما يلي 5 أسرار للحصول على ابتسامة مماثلة لابتسامة نجوم هوليوود، بحسب موقع بوليود هانغاما:- تجنب بعض المشروبات: يمكن للصودا والقهوة والعصائر والمشروبات المختلفة أن تغمق أسنانك وتجعلها تبدو صفراء.- إعادة تأهيل الفم: عند زيارة طبيب الأسنان، اسأل عن خيارات مثل قشرة البورسلين ولصاقات الأسنان وتقويم الأسنان وزراعة الأسنان، تشكل هذه الإجراءات إعادة تأهيل للفم.- تبييض الأسنان: غالباً ما تكون منتجات تبييض الأسنان في المنزل ميسورة التكلفة حتى لو كانت نتائجها محدودة، وللحصول على تبييض احترافي طويل الأمد، يوصى دائماً باستشارة متخصص تثق به، حيث سيؤدي التبييض إلى عودة اللون الطبيعي لأسنانك، وتستمر النتيجة حوالي عامين.- استهلاك فيتامين سي: يعمل على تحسين بنية اللثة وبالتالي بحافظ على صحة الأسنان، ويمكن العثور على فيتامين سي بشكل طبيعي في العديد من الفواكه، مثل الفراولة والليمون والبرتقال.- استخدام فرشاة ومعجون أسنان مناسبان: يعد اختيار فرشاة ذات شعيرات مناسبة ومعجون بخصائص مثالية لهدفك أمراً ضرورياً لتحقيق ذلك، سواء كان ذلك للحفاظ على أنفاسك بشكل أفضل وحماية نفسك من التسوس، أو للمساعدة في تبييض الأسنان أو لعلاج التهاب اللثة.