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صحة

هل تتسبب المناديل المنظفة للبشرة في إلحاق الأذى بها؟

Lebanon 24
02-08-2023 | 16:00
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تُشير الإحصاءات إلى أن حوالي 40% من النساء يستخدمن المناديل المبللة لتنظيف البشرة نظراً لسهولة استعمالها وسرعتها في إزالة أي شوائب أو آثار للماكياج عن سطح البشرة، ولكن هل يُلحق استعمالها أي أذى بالجلد؟
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يُشير خبراء العناية بالجلد إلى أن فائدة هذه المناديل تكمن في طابعها العملي ولكنهم لا يُشجّعون على استعمالها بشكل يومي، إذ يمكن لبعض مكوناتها أن تُحسس الجلد في حال عدم شطفه بالماء بعد استعمالها. وهم ينصحون باختيار أنواع المناديل المذكور عليها أنها لا تُسبّب الحساسية والتي خضعت لاختبارات تُثبت أنها لا تؤدي إلى تحسّس البشرة أو العينين، كما ينصحون بمسح البشرة بعد استعمالها بالأقراص القطنيّة المبلّلة بالمياه الحراريّة.
 
وتتميّز هذه الأقراص المنظّفة الجاهزة للاستخدام بأنها مُبلّلة بمكوّنات منظّفة لمحيط العينينن، وهي تكون موضوعة في عبوة محكمة الإغلاق، وبعض أنواعها الخاصة ببشرة الوجه يكون مبللاً بلوشن أنزيمي يحتوي على حوامض الفاكهة ويُساهم في تقشير الخلايا الميتة عن سطح الجلد وتفتيح البشرة مما يكسبها لمسة من الإشراق. (العربية) 

صحة

المرأة

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