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صحة
الاضطرابات النفسية... خطر يهدد نصف سكان الأرض
Lebanon 24
03-08-2023
|
00:02
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يتوقع علماء جامعة كوينزلاند الأسترالية وكلية الطب بجامعة هارفارد، أن نصف سكان العالم سيصابون باضطرابات نفسية في حياتهم.
وتشير مجلة The Lancet Psychiatry، إلى أن الباحثين حللوا بيانات أكثر من 150 ألف شخص بالغ شاركوا في استطلاع World Mental Health خلال أعوام 2001-2022 في 29 دولة من ضمنها 12 دولة ذات دخل منخفض ومتوسط و17 دولة ذات دخل مرتفع.
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واتضح للباحثين أن أكثر الاضطرابات انتشارا هي القلق والاكتئاب. وأن بعض الاضطرابات النفسية مرتبط بالجنس. فمثلا كان الاكتئاب أكثر انتشارا بين النساء، وهو رهاب محدد أدى إلى انخفاض كبير في مستوى المعيشة، وإجهاد في ما بعد الصدمة. أما الأكثر شيوعا بين الرجال، فكان الاكتئاب كرهاب محدد ومعه تعاطي الكحول.
واكتشف الباحثون أن احتمال ظهور أول مرض نفسي هو في عمر 15 عاما، وأن متوسط العمر الذي يظهر فيه هذا المرض هو 19 عاما للرجال و20 عاما للنساء. وسوف يعاني نصف سكان المعمورة في عمر 75 عاما من اضطراب واحد أو عدة اضطرابات نفسية. وهذه الاضطرابات تظهر لأول مرة عادة في مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة أو مرحلة الشباب.(لينتا. رو)
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