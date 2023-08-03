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صحة

تناول الكحول... خطر جديد يتم الكشف عنه

Lebanon 24
03-08-2023 | 01:00
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أعلن علماء جامعة مودينا الإيطالية أن تناول المشروبات الكحولية يوميا يزيد من خطر ارتفاع مستوى ضغط الدم حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون منه.

وتشير مجلة Hypertension، إلى أن الباحثين أجروا تحليلا للحالة الصحية لحوالي 20 الف مشارك في هذه الدراسة، كان بعضهم يتناول المشروبات الكحولية بصورة منتظمة والبعض الآخر لا يتناولها أصلا.
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واظهرت النتائج أن ضغط الدم الانقباضي (العلوي) ارتفع بمقدار 1.25 ملليمتر عمود زئبق لدى المشاركين الذين تناولوا في المتوسط 12 غراماً من الكحول في اليوم. ولكن عند تناول 48 غراما من الكحول في اليوم ارتفع مستوى الضغط الانقباضي بمقدار 4.9 ملليمتر عمود زئبق.

واتضح أن مستوى ضغط الدم الانبساطي (السفلي) ارتفع لدى هؤلاء المشاركين بمقدار 1.14 ملليمتر عمود زئبق و3.1 ملليمتر عمود زئبق. والمثير في الأمر أن هذا لوحظ لدى الرجال فقط.
ويذكر أن ارتفاع مستوى ضغط الدم بصورة دائمة يلحق الضرر بالأوعية الدموية، حيث مع الوقت تتآكل جدرانها وتصبح ضعيفة وغير مرنة، ما قد يؤدي إلى تمزقها وحدوث جلطة دماغية او احتشاء عضلة القلب أو قصور كلوي وغير ذلك.(gazeta.ru)


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