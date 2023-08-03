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صحة

3 أطعمة يجب الامتناع عنها اذا كنت تعاني من تساقط الشعر.. تابع ما هي

Lebanon 24
03-08-2023 | 09:54
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يعتبر تساقط الشعر مشكلة شائعة تتراوح أسبابها بين الوراثية والغذائية المتعلقة بنقص نوع معين من الفيتامينات والعناصر اللازمة للحفاظ على صحة الشعر.

وفي إطار الأسباب المرتبطة بالتغذية يقول الخبراء إن هناك ثلاث أنواع من الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها للتخلص من المشكلة:
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الأطعمة السكرية والكربوهيدرات المكررة

الآثار طويلة الأمد لتناول هذه الأطعمة يمكن أن ترتبط بشكل خاص بتساقط الشعر وترققه.
وان زيادة مستويات الأنسولين الناتجة عن تناول الكثير من الأطعمة السكرية يمكن أن تتلف الأوعية الدموية على نطاق واسع، مما يقلل من كميات الأوكسجين والمغذيات الدقيقة التي تصل إلى بصيلات الشعر.
تجنب الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة ونكهات صناعية وألوان غذائية، لأنها تزيد من الجذور الحرة في فروة رأسنا، مما يتسبب في تلف بصيلات الشعر.
 
اللحوم الحمراء

تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية يزيد الالتهاب ويرفع نسب هرمون الذكورة الذي يؤدي إلى التساقط.
كما ثبت أن اللحوم الحمراء تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق رفع نسبة الكوليسترول في الدم وانسداد الشرايين.
 
بعض أنواع السمك

الزئبق الموجود في أنواع مختلفة من الأسماك المعبأة، غالبا ما يرتبط بتساقط الشعر عند تناوله بكميات زائدة.
كلما كانت السمكة أكبر، زادت مستويات الزئبق.
تجنب الأسماك مثل الماكريل وسمك أبو سيف والتونة في نظامك الغذائي إذا كنت تعاني بالفعل من تساقط الشعر أو ترققه.
ينصح بدلاً من ذلك باختيار الأسماك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق مثل سمك القد والسلمون. (سكاي نيوز)
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