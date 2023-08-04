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صحة

حول مشاكل الاسنان... اليكم هذه المعلومات

Lebanon 24
04-08-2023 | 02:00
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قالت الدكتورة يوليا تومة إن موت السن يحدث ‫عادة بسبب التهاب لبه، والذي ينجم غالبا عن تسوس الأسنان الذي لم ‫يتم علاجه.

‫وأوضحت طبيبة الأسنان الألمانية أن البكتيريا الضارة تتوغل عبر ثقوب ‫عميقة في السن إلى شبكة الأعصاب والأوعية الدموية فيه وتدمرها مما ‫يؤدي إلى موته، لأن هذه الشبكة الداخلية المعقدة هي المسؤولة ‫عن تغذيته. ‫
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أعراض موت السن
‫وأضافت تومة أن أعراض موت السن تتمثل في التغيرات اللونية الطارئة عليه، إذ يتخذ اللون الأصفر الداكن وصولا إلى الرمادي المائل ‫للأسود، إلى جانب الشعور بالألم أثناء المضغ والحساسية تجاه الأطعمة ‫والمشروبات الساخنة والباردة، بالإضافة إلى انبعاث رائحة كريهة من الفم.

‫ويجب استشارة طبيب الأسنان فور ملاحظة هذه الأعراض، لأن العلاج في ‫الوقت المناسب يساعد على إنقاذ السن ويحول دون سقوطه أو الاضطرار إلى ‫خلعه.

‫ويمكن إنقاذ السن من خلال علاج قنوات الجذر، حيث تتم في البداية إزالة ‫الأنسجة الملتهبة وحشو القنوات، وفي وقت لاحق يتم تركيب تاج لحماية ‫السن من الانكسار.(الجزيرة) 
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