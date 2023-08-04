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صحة

7 فوائد في 7 اطعمة... تابعوا هذه المعلومات

Lebanon 24
04-08-2023 | 04:00
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يلعب فيتامين B6، القابل للذوبان في الماء، دوراً مهماً في وظائف الجسم المختلفة، بداية من التمثيل الغذائي إلى صحة الجلد ودعم الجهاز المناعي والعصبي، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.

ويوفر فيتامين B6 الفوائد السبع التالية للجسم:
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1. تعزيز التمثيل الغذائي
يساعد فيتامين B6 في تحويل الطعام إلى طاقة، مما يجعله ضرورياً لعملية التمثيل الغذائي الصحية.

2. إنتاج ناقل عصبي
ويشارك في إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين وغابا، والتي تلعب دورًا في تنظيم الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية.

3. إنتاج الهيموغلوبين
إن فيتامين B6 ضروري لتخليق الهيموغلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء المسؤول عن حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

4. دعم جهاز المناعة
يساعد الفيتامين أيضًا في الحفاظ على نظام مناعة صحي، مما يمكّن الجسم من مقاومة العدوى والأمراض.

5. تحسين الجهاز العصبي
يدعم ويحسن فيتامين B6 الأداء السليم للجهاز العصبي ويساعد في نقل الإشارات العصبية.

6. تعزيز صحة الجلد
يشارك فيتامين B6 في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين مهم لصحة الجلد والتئام الجروح.

7. التوازن الهرموني
ويلعب دورًا في تخليق وتنظيم الهرمونات المختلفة في الجسم.(العربية) 
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