ما علاقة سرعة تناول الطعام بالوزن الزائد؟

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ولفتت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يأكلون الطعام بسرعة يعانون زيادة في الوزن، لأن الشخص الذي يأكل بسرعة لا يشعر بالشبع، وبالتالي فهو يأكل الطعام أكثر مما ينبغي عليه أكله. أكّدت دراسة صادرة عن جامعة "هيروشيما" اليابانية حول تأثير طريقة تناول الطعام في الإنسان، أن الأشخاص الذين يأكلون الطعام بسرعة هم أكثر عرضةً بنسبة 89 في المئة لارتفاع ضغط الدم، والوزن الزائد، ومقاومة الأنسولين واضطراب الدهون.ولفتت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يأكلون الطعام بسرعة يعانون زيادة في الوزن، لأن الشخص الذي يأكل بسرعة لا يشعر بالشبع، وبالتالي فهو يأكل الطعام أكثر مما ينبغي عليه أكله.



كما اشارت إلى أن الحفاظ على صحة جيدة والتمتع بقوام رشيق لا يرتبطان فقط بما يتم تناوله من طعام، إنما أيضاً بمدى السرعة في الأكل.

وقال المشرف على الدراسة الدكتور تاكايوكي ياماجي: "تناول الطعام بسرعة يُحدث تقلبات كبيرة في مستوى الغلوكوز، مما قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين". وأضاف: "تناول الطعام ببطء قد يكون تغييراً حيوياً في نمط الحياة للمساعدة في وقف متلازمة التمثيل الغذائي".