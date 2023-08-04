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صحة

قبل اعتماد حمية البطيخ.. هذا ما عليكم معرفته

Lebanon 24
04-08-2023 | 23:00
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يُنسب نظام البطيخ الغذائي إلى أحد ممارسي اليوغا الشهيرين، وهو يوغي بهاجان، وهو برنامج لإزالة السموم من الجسم مدته 5 أيام، إلى جانب إنقاص الوزن.

وبحسب "ليفينغ سترونغ"، يسمح لك هذا النظام الغذائي بتناول البابايا والبطيخ والشمام فقط، مع رش الملح والفلفل على الفاكهة.
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ويقترح نظام هذا البرنامج تناول الشمام الناضج فقط في أول يوم، والبطيخ في اليوم الثاني، والبابايا في اليوم الثالث حتى الظهر، يليه الماء مع العسل حتى الساعة 2 ظهراً، ثم الماء فقط حتى الساعة 3:30 مساء، والماء بالعسل مرة أخرى حتى الساعة 5 مساء، ثم البابايا حتى تذهب إلى الفراش. وفي اليوم الرابع يمكنك تناول البطيخ الناضج فقط. واليوم الخامس الشمام الناضج فقط.
 
 
وبقدر ما تساعد الأنظمة الغذائية القاسية، مثل حمية البطيخ على إزالة السموم، وخفض الوزن بسرعة، إلا أن الجسم سرعان ما يستعيد الوزن المفقود، إذا لم يعقب ذلك نظام غذائي معتدل ومتوازن لضمان حصول الجسم على المغذيات من دون إفراط.
 
من الناحية التغذوية يحتاج الجسم كمية كبيرة من البروتين لا توفرها هذه الفواكه الـ 3، لذلك لا ينبغي أن تمتد مثل هذه الحمية أكثر من أيام قليلة.

المصدر: 24.ae
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