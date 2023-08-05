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صحة

بشرى سارّة للأمهات.. وداعاً لاكتئاب ما بعد الولادة!

Lebanon 24
05-08-2023 | 04:46
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وافق مسؤولو الصحة الفيدراليون في الولايات المتحدة على أول حبة دواء تهدف تحديدا إلى علاج الاكتئاب الشديد بعد الولادة، وهي حالة تؤثر على آلاف الأمهات الجدد كل عام.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء "إف دي إيه"، الموافقة على عقار "زورزوفا" للبالغات اللاتي يعانين من اكتئاب حاد متعلق بالولادة أو الحمل، ويجب أن تؤخذ الحبة مرة واحدة يوميا لمدة 14 يوما.
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وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة تيفاني فارتشيون، المديرة المعنية بالعقاقير النفسية في إدارة الغذاء والدواء، في بيان إن "الحصول على دواء عن طريق الفم سيكون خيارا مفيدا للعديد من هؤلاء النساء للتعامل مع المشاعر الشديدة، والتي تهدد الحياة في بعض الأحيان".
 
وتحتوي الحبة الجديدة التي تنتجها شركة "سيدج ثرابيوتيكس" على دواء مشابه يتم حقنه عن طريق الوريد على مدار ثلاثة أيام في منشأة طبية.
 
وكانت قد وافقت إدارة الغذاء والدواء على هذا العلاج في عام 2019، على الرغم من عدم استخدامه على نطاق واسع بسبب سعره البالغ 34 ألف دولار أميركي والخدمات اللوجستية لإدارته.

اكتئاب ما بعد الولادة

ويؤثر اكتئاب ما بعد الولادة على ما يقدر بنحو 400 ألف شخص سنويا، وبينما ينتهي غالبا من تلقاء نفسه في غضون أسبوعين، يمكن أن يستمر لأشهر أو حتى سنوات.
يشمل العلاج العادي الاستشارة أو مضادات الاكتئاب، والتي قد تستغرق أسابيع حتى تعمل ولا تساعد الجميع.
 
واعتمدت موافقة إدارة الغذاء والدواء على حبة الدواء الجديدة على دراستين أظهرتا أن النساء اللائي تناولن عقار زورزوفا كانت لديهن علامات أقل للاكتئاب على مدى أربعة إلى ستة أسابيع مقارنة بمن تناولن حبوب وهمية. وظهرت الفوائد، التي تم قياسها باستخدام اختبار نفسي، في غضون ثلاثة أيام للعديد من المرضى. (سكاي نيوز)

صحة

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