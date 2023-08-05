توصية صارمة: تجنّبوا تناول هذه المشروبات مع اللحوم المشوية.. الجعة من بينها!

أعلنت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أنه لا توجد توصيات صارمة بشأن المشروبات المفيدة مع اللحوم المشوية.



وأشارت الطبيبة في حديث لـGazeta.Ru، إلى أنه وفقا للخبرة السريرية، يجب أن تكون حرارة المشروبات مساوية لدرجة حرارة الغرفة أو أعلى.

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وقالت: "وفقا للقاعدة العامة، كلما كان المشروب أكثر برودة ازداد خطر تشنج قناة الصفراء. أي بناء على ذلك يجب استبعاد المشروبات الباردة مثل المياه الغازية والجعة وغيرها من قائمة المشروبات المسموح بها"، مضيفة: "لا ينصح بشرب المشروبات الكحولية مع اللحوم المشوية".



وأوضحت أن "اللحوم المشوية بحد ذاتها ثقيلة الهضم ومع المشروبات الكحولية تتحول إلى "كابوس هضمي" للجسم".



كما أنها لا تنصح أيضا بشرب العصائر المعلبة أو الطازجة، وقالت: "العصائر غنية بالسكر، واللحم المشوي يحتوي على سعرات حرارية عالية. أي أن الجمع بينهما يزيد من خطر زيادة الوزن. لذلك فإن أفضل خيار هو تناول مشروبات دافئة مثل الشاي الأخضر أو شاي الأعشاب".





