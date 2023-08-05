ماذا يحصل للجسم عند الإفراط في تناول بذور البطيخ؟

أعلن الدكتور أندريه تياجِلنيكوف، كبير خبراء الرعالية الصحية الأولية في وزارة الصحة الروسية، أن بذور البطيخ الأحمر ليست ضارة ولكن لا ينبغي الإفراط في تناولها.



وأشار الطبيب إلى أن بذور البطيخ الأحمر ليست ضارة ولكن لا ينصح بتناولها بكثرة مع لب البطيخ، لأنه إذا كان الشخص يعاني من مشكلات في الأمعاء أو متلازمة القولون العصبي، فيمكن أن تسبب أعراضا مزعجة.

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وأشار الطبيب إلى أن بذور البطيخ الأحمر ليست ضارة ولكن لا ينصح بتناولها بكثرة مع لب البطيخ، لأنه إذا كان الشخص يعاني من مشكلات في الأمعاء أو متلازمة القولون العصبي، فيمكن أن تسبب أعراضا مزعجة.

وأوضح: "بذور البطيخ ليست ضارة للجسم ولا تشكل أي خطر إذا ابتلعها الإنسان. ولكن مع ذلك لا ينصح بالإكثار من تناولها مع اللب".





كما نصح بعدم تناول البطيخ الأحمر إلى حد قشرته "لأن المواد الضارة للصحة (النترات) تتراكم عادة بالقرب من القشرة".