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صحة
كورونا يعود من جديد... هذا ما اعلنته منظمة الصحة العالمية
Lebanon 24
06-08-2023
|
23:36
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ترصد منظمة الصحة العالمية انتشار متحور جديد من فيروس كورونا، هو المتحور EG.5.1، والذي أصبح يطلق عليه الآن "آيريس".
وأضافت المنظمة المتحور على قوائم المراقبة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وفقا لفوربس.
وتقول المجلة، نقلا عن أخصائيين، إن المتحور يحمل ميزات وراثية من المتحورات التي سبقته.
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ووفقا لملاحظات منظمة الصحة العالمية، فإن المتحور لا يبدو أنه يصيب البشر بأعراض مختلفة عن المتحورات السابقة، أو أعراض أكثر حدة.
لكن المتحور يظهر حتى الآن قابلية أكثر شراسة للانتقال بين البشر، حيث قدرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا إن النسخة الجديدة من الفيروس مثلت 14.5 بالمئة من الحالات الجديدة للإصابة في البلاد، وهي تنمو بنسبة 20 بالمئة أسبوعيا.
ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض الأميركي فإن المتحور هو الآن الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة.
وتشير فوربس إلى أن الفيروس يظهر بشكل متزايد في اختبارات مياه الصرف الصحي في الولايات المتحدة، مما يشكك في الأرقام المعلنة للإصابات، حيث يحجم الناس بشكل متزايد عن إجراء الاختبار أو الإبلاغ عن الإصابة.(الحرة)
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