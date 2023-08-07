الى مرضى السكري... اليكم أفضل 10 عناصر غذائية

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يمكن أن يكون التعايش مع مرض السكري من النوع 2 أمراً صعباً، ولكن يساعد اتخاذ خيارات غذائية ذكية في إدارة مستويات السكر في الدم وتحسين الصحة العامة.وبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع NAO*Medical، تشمل قائمة أفضل الأطعمة، التي يمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم للأفراد المصابين بداء السكري من النوع 2، ما يلي:1. الخضراوات الورقيةإن الخضار الورقية مثل السبانخ والكرنب والملفوف غنية بالألياف وقليلة الكربوهيدرات. وبالتالي يكون لها تأثير ضئيل على مستويات السكر في الدم، ويمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين.2. القرفةيمكن أن يساعد تناول القرفة في خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام وتحسين حساسية الأنسولين.كما يمكن رش القرفة على دقيق الشوفان في وجبة الفطور أو يتم إضافتها إلى قهوة الصباح للحصول على دفعة لذيذة وملائمة لمرض السكري.3. الحبوب الكاملةتتميز الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البني وخبز القمح الكامل بمؤشر نسبة السكر في الدم أقل مقارنة بالحبوب المكررة.ويمكن أن تساعد الحبوب الكاملة في تنظيم مستويات السكر في الدم وتوفير طاقة مستدامة.4. التوتإن فاكهة التوت مليئة بمضادات الأكسدة والألياف، بالإضافة إلى مؤشر نسبة سكر في الدم أقل مقارنة بالفواكه الأخرى.ويُشترط تناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.5. الأسماك الدهنيةتعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين مصادر ممتازة لأحماض أوميغا-3 الدهنية.يمكن أن تساعد الدهون الصحية في تقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب وتعزيز حساسية الأنسولين.6. المكسرات والبذورتشمل قائمة المكسرات والبذور اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان، وجميعها غنية بالألياف والدهون الصحية والبروتين.7. الزبادي اليونانييعتبر الزبادي اليوناني مصدرًا رائعًا للبروتين ويحتوي على نسبة كربوهيدرات أقل مقارنة بالزبادي العادي.ويمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ويمنح شعورا بالشبع والرضا.8. الثومثبت أن الثوم له تأثيرات مضادة للالتهابات وخفض نسبة السكر في الدم. يسهم دمج الثوم في الوجبات في الفوز بنكهة مميزة ويوفر فوائد صحية محتملة.9. الخلأثبتت الدراسات أن الخل يؤدي إلى تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم. يمكن أن تكون إضافة الخل إلى تتبيلات السلطة أو استخدامه كمخلل طريقة بسيطة لدمجه في النظام الغذائي.10. الشوكولاتة الداكنةيمكن الاستمتاع بالشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70% أو أعلى) باعتدال كعلاج مناسب لمرض السكري. تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة بما يمكن أن يكون له فوائد لصحة القلب والتحكم في نسبة السكر في الدم. (العربية)