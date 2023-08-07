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صحة

ما لا تعرفونه عن السفر عبر الدرجة الاقتصادية.. احذروا ما يحصل

Lebanon 24
07-08-2023 | 07:00
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غالبا ما يترافق السفر عبر الدرجة الاقتصادية مع ظروف الانتظار والازدحام والوقوف أو الجلوس لساعات طويلة، وهذا ما يرفع خطر الإصابة بالجلطات الدموية التي قد تكون قاتلة في بعض الأحيان.

يطلق على هذه الحالة اسم "متلازمة الدرجة الاقتصادية"، حيث يعتبر الخبراء أن ظروف السفر عبر تلك الدرجة قد يؤدي إلى الضغط على الأوعية الدموية.
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ويمكن أن تحدث تلك التجلطات لأي شخص يسافر عبر الدرجة الاقتصادية، لكن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما هم الأكثر عرضة للخطر.

وتشمل عوامل الخطر الأخرى وجود تاريخ عائلي لجلطات الدم، وعدم النشاط لفترات طويلة، وتلف الأوعية الدموية، وأمراض القلب والرئة، وزيادة الوزن.

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها، قبل السفر وخلاله، لتقليل المخاطر:

قبل السفر

تجنب التدخين.
قلل من الوجبات السريعة.
عند السفر

احرص على شرب الماء.
لا ترتدي جوارب ضيقة.
استمر في التحرك لتنشيط دورتك الدموية. (سكاي نيوز)   
المصدر: سكاي نيوز عربية
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