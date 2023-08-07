هل من الطبيعي تأخر نمو أسنان الطفل؟ طبيب يُجيب

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ويرى الدكتور ديفيد جيلر في مستشفى بيدفورد في ماساتشوستس أنه إذا كان نمو أسنان الطفل ضمن هذا النطاق، فهو طبيعي تماماً.وبحسب "بيبي سنتر"، فإنّ متوسط العمر لبداية نمو الأسنان الأولى للطفل هو 6 أشهر، ويعتبر نموها خلال الأشهر الـ 4 الأولى مبكراً، ويظل الأمر طبيعياً حتى عمر 17 شهراً.وبصيغة أخرى، لا يعتبر تأخر نمو أسنان الطفل حتى عمر 17 شهراً مؤشراً على وجود مشاكل في نموه العام، بحسب جيلر.وغالباً ما يخطئ الآباء في أن سيلان اللعاب لدى الطفل ومضغه لقبضة يده علامة على التسنين، خصوصاً في عمر 3 أشهر تقريباً، وهذه أنشطة نموذجية في هذا العمر، وليست بالضرورة علامات على التسنين.لكن إذا لم تظهر الأسنان الأولى لطفلك بحلول 18 شهراً، فعليك بإبلاغ الطبيب بذلك، وقد يتطلب الأمر فحص الدم لاستبعاد بعض المشاكل الطبية.