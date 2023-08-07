دراسة مهمة للنباتيين.. إكتشفوا هذه المعلومة الضروريّة

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ويُعد عدم تناول اللحوم خياراً غذائياً شائعاً، وقد يوفر فوائد صحية عديدة. ومع ذلك، لا يزال الباحثون يسعون إلى فهم المخاطر المحتملة لاتباع نظام غذائي نباتي.وفحص باحثون في جامعة ليدز البريطانية مخاطر الإصابة بكسور الورك، بين الذين يتناولون اللحوم والسمك والنباتيين، وفق "مديكال نيوز توداي".واستندت الدراسة إلى بيانات 400 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، تمت متابعتهم 12 عاماً، وتراوحت أعمارهم بين 40 و69 عاماً.وقسم الباحثون المشاركين إلى 4 مجموعات: أكلة اللحوم بانتظام (يتناولونها 5 مرات أسبوعياً أو أكثر)، وأكلة اللحوم من حين لآخر (أقل من 5 مرات أسبوعياً)، وأكلة الأسماك من دون لحوم، والنباتيين.وتبين أن النباتيين من الجنسين معرضون لخطر الإصابة بكسر الورك بنسبة 50% أكثر من أكلة اللحوم بانتظام، وارتبطت هذه المخاطر جزئياً بانخفاض وزن الجسم بين النباتيين.وفي السياق، قالت الدكتورة إميلي ليمينغ: "لا يعني هذا أنه يجب عدم اتباع النظام الغذائي النباتي، وإنما حاجة من يتبعون هذا النظام إلى كمية أكبر من البروتين".