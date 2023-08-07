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صحة
مفاجأة عن مياه الشرب في المدارس.. لن تتوقعوا ما الذي كشفته دراسة جديدة
Lebanon 24
07-08-2023
|
23:00
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وجدت دراسة جديدة أن توفير مياه شرب نظيفة في المدارس يساعد في الحفاظ على وزن صحي للأطفال، وتجنيبهم مشكلة السمنة.
وأوضحت التجربة، التي شاركت فيها 18 مدرسة ابتدائية في كاليفورنيا، أن مياه الشرب النظيفة في الحنفيات تحدث فرقاً في معدل زيادة وزن الأطفال.
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واستمرت التجربة 15 شهراً، وفق "هيلث داي"، وأشرف عليها باحثون من جامعتي كونيتيكت وستانفورد، ضمن برنامج تم تسميته "المياه أولاً".
وتضمنت التجربة وضع محطات مياه شرب نظيفة في 9 مدارس، ومقارنة تأثيرها مع 9 مدارس أخرى، وطُلب من أولياء الأطفال تدوين مذكرات عن معدل تناول أطفالهم للطعام والمشروبات.
وأظهرت النتائج أن النسبة المئوية للأطفال الذين يقعون في فئة زيادة الوزن ثابتة إلى حد ما في المدارس، التي وفرت برنامج مياه الشرب، بينما ارتفعت النسبة بنحو 4% في المدارس التي لا يوجد فيها برنامج المياه.
واستناداً إلى مذكرات الطعام التي سجلتها العائلات، قلل الأطفال في المدارس التي تحتوي على برنامج المياه من تناولهم للمشروبات السكرية بشكل عام، على الرغم من أن هذا التأثير كان يتضاءل بحلول نهاية التجربة.
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