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صحة

لهذه الأسباب... ابتعدوا عن الأطعمة عالية السكريات

Lebanon 24
07-08-2023 | 23:28
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هناك قائمة طويلة من الأسباب لتجنب الأطعمة عالية السكر، وقد تضيف دراسة جديدة سببا آخر يتمثل بحصوات الكلى.

وجد باحثون أنه من بين أكثر من 28000 بالغ في الولايات المتحدة، كان الأشخاص الذين يتناولون الكثير من السكريات في نظامهم الغذائي، أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى.
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ووفق الدراسة التي قادها الدكتور شان يين من المستشفى التابع لكلية شمال سيتشوان الطبية في الصين، ونشرت نتائجها في مجلة Frontiers in Nutrition، فقد كان الأشخاص بالمجموعة التي تناولت أغذية غنية بالسكريات، أكثر عرضة بنسبة 39 في المئة للإصابة بتجمع الحصوات في الكلى، مقارنة بأولئك الذين تناولوا كميات أقل من السكر.

كيف تتشكل الحصوات في الكلى؟

• تعد حصوات الكلى من الأمراض الشائعة، حيث تصيب حوالي 10 في المئة من الأشخاص في مرحلة ما بحياتهم، وفقا لمؤسسة الكلى الوطنية الأميركية.
• في كثير من الأحيان، يمكن أن تنتقل الحصوات وتغادر الجسم عن طريق البول.
• لكن إذا تسببت الحصوات الكبيرة في انسداد مجرى البول أو آلاما لا تطاق، فقد يحتاج الأطباء إلى إزالتها.
• تتكون حصوات الكلى عندما تكون الكيمياء الطبيعية للبول غير طبيعية، فقد يكون هناك الكثير من مادة كيميائية واحدة، أو ليس هناك ما يكفي من مادة أخرى، أو القليل من السوائل في البول لتخفيفها. 

• تتضمن النصائح العامة حول الوقاية من حصوات الكلى، شرب الكثير من الماء والحد من الصوديوم، لأنه يجعل الكلى تفرز المزيد من الكالسيوم في البول.
 
• من المفيد أيضا تقليل تناول البروتينات الحيوانية، وذلك لتأثيرها على كيمياء البول.
• نصحت الدراسة بالإكثار من تناول الماء للحيلولة دون تشكل الحصوات في الكلى وخصوصا عند ارتفاع درجات الحرارة.(سكاي نيوز عربية) 
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