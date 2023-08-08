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صحة

فيروس "X" يقلق بريطانيا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-08-2023 | 02:00
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سلطات البلاد دشنت مختبرا جديدا في بورتون داون قرب مدينة سالزبوري، لدراسة الفيروسات وتطوير اللقاحات تحسبا لانتشار جائحة جديدة في المستقبل.

وقالت صحيفة "الغارديان": "افتتح الوزراء مركزا جديدا لأبحاث اللقاحات في المملكة المتحدة حيث سيعمل العلماء على الاستعداد لـ"المرض X (إكس)"، وهو عامل مسبب لمرض محتمل جديد قد يؤدي إلى وباء جائح".
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وحسب الصحيفة، سيتعامل أخصائيو المركز مع الفيروسات التي تسبب أمراضا لا توجد لقاحات لها بعد أو يمكن تحسين فعالية لقاحاتها، وستخزن في المختبر فيروسات حية.

وذكرت قناة Sky News أن أكثر من 200 عالم سيعملون في المختبر الجديد، ووضعوا قائمة بفيروسات الحيوانات التي يمكن أن تنتقل إلى البشر وتنتشر بسرعة في العالم.

ولم يعرف بعد أي منها يمكن أن يؤدي إلى جائحة جديد، لذلك في الوقت الحالي يطلق الخبراء على التهديد المحتمل "المرض X".

وفقا لرئيس وكالة الأمن الصحي البريطانية، جيني هاريس، فإنه من الضروري الاستعداد لوباء جديد بسبب تغير المناخ ونمو عدد السكان في العالم.(نوفوستي)


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