Advertisement

صحة

"الجوع القاتل".. ضرر هذه المنطقة بالدماغ يمنع الشعور بالشبع

Lebanon 24
08-08-2023 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1095652-638271065938090611.jpg
Doc-P-1095652-638271065938090611.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توصلت دراسة حديثة إلى أن الدهون يمكن أن تؤدي لانتفاخ جزء حيوي من دماغك وتخرج بالتالي رغبتك الشديدة في تناول الطعام خارج نطاق السيطرة.

واستخدم علماء جامعة كامبريدج فحوصات الرأس حيث اكتشفوا أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن تكون لديهم منطقة تحت المهاد أكبر، وهذه المنطقة هي حلقة الوصل بين الجهاز العصبي الذاتي والجهاز الإفرازي من خلال الغدة النخامية، وهي بحجم حبة البازلاء فقط ولكنها أساسية للتحكم في الشهية وإرسال إشارات الامتلاء لمنعك من تناول الطعام.
Advertisement

وقالت مؤلفة الدراسة ستيفاني براون: "إن تناول نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يؤدي إلى التهاب مركز التحكم في الشهية، بمرور الوقت، سيغير هذا من قدرتنا على معرفة متى نأكل ما يكفي، يمكن أن يغير أيضا كيفية معالجة الجسم لسكر الدم، مما يؤدي بنا إلى زيادة الوزن".

وأضافت: "نحن نعلم أن منطقة ما تحت المهاد مهمة لتحديد مقدار ما نتناوله ولكن لدينا في الواقع معلومات قليلة جدًا عنها لأنها صغيرة ويصعب رؤيتها في عمليات المسح". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:33 | 2023-08-08
11:00 | 2023-08-08
05:08 | 2023-08-08
05:00 | 2023-08-08
04:00 | 2023-08-08
03:00 | 2023-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24