"الجوع القاتل".. ضرر هذه المنطقة بالدماغ يمنع الشعور بالشبع

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توصلت دراسة حديثة إلى أن الدهون يمكن أن تؤدي لانتفاخ جزء حيوي من دماغك وتخرج بالتالي رغبتك الشديدة في تناول الطعام خارج نطاق السيطرة.واستخدم علماء جامعة كامبريدج فحوصات الرأس حيث اكتشفوا أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن تكون لديهم منطقة تحت المهاد أكبر، وهذه المنطقة هي حلقة الوصل بين الجهاز العصبي الذاتي والجهاز الإفرازي من خلال الغدة النخامية، وهي بحجم حبة البازلاء فقط ولكنها أساسية للتحكم في الشهية وإرسال إشارات الامتلاء لمنعك من تناول الطعام.وقالت مؤلفة الدراسة ستيفاني براون: "إن تناول نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يؤدي إلى التهاب مركز التحكم في الشهية، بمرور الوقت، سيغير هذا من قدرتنا على معرفة متى نأكل ما يكفي، يمكن أن يغير أيضا كيفية معالجة الجسم لسكر الدم، مما يؤدي بنا إلى زيادة الوزن".وأضافت: "نحن نعلم أن منطقة ما تحت المهاد مهمة لتحديد مقدار ما نتناوله ولكن لدينا في الواقع معلومات قليلة جدًا عنها لأنها صغيرة ويصعب رؤيتها في عمليات المسح". (سكاي نيوز)