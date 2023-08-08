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صحة

إنتبهوا لهذه العلامة أثناء الإستحمام... قد تدلّ على إصابتكم بالخرف!

Lebanon 24
08-08-2023 | 11:00
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حذر خبراء الصحة من وجود علامة غير معروفة للخرف يمكن رصدها أثناء الاستحمام.

وفقًا لدراسة أجراها باحثون في جامعة شيكاغو، يمكن أن يكون الانخفاض الحاد في حاسة الشم لدى الشخص مؤشرا مبكرا على الخرف، حيث تنخفض قدرة الذاكرة على التعرف على الروائح المختلفة.
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ويمكن أن تكون هذه النتائج مفيدة لأولئك الذين يراقبون العلامات اليومية للمرض في حياتهم، فعلى سبيل المثال، قد يشير عدم قدرتك على شم رائحة الشامبو أو البلسم أو سائل الاستحمام إلى ضرورة مراجعة طبيبك العام.

وقال كبير الباحثين جايانت إم بينتو، أستاذ الجراحة في جامعة شيكاغو: "تقدم هذه الدراسة دليلاً على أن التراجع السريع في حاسة الشم هو مؤشر يجب الانتباه إليه". (سكاي نيوز)
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