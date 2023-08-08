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صحة

اللحوم الحمراء... متى تشكل خطراً على الصحة؟

Lebanon 24
08-08-2023 | 23:00
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جددت مراجعة بحثية التساؤل عن أنواع اللحوم الحمراء التي ترتبط بمخاطر صحية على القلب، أو بالنسبة لأمراض السكري والسرطان، مؤكدة أهمية هذه اللحوم من الناحية الغذائية.

توجد أدلة ضعيفة على العلاقة بين تناول اللحوم الحمراء غير المصنعة وأمراض القلب والسكري
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ولم تجد الدكتورة كاثرين لفينغستون من جامعة ديكن بأستراليا أدلة قوية على أن لحوم الحيوانات التي تتغذى على العشب كالماعز، أو على الحبوب مثل التي توجد في معظم منافذ التوزيع، تسبب خطراً مباشراً.

ووجدت المراجعة البحثية لـ 37 دراسة سابقة أنه لكل 50 غراماً إضافياً من اللحوم المصنعة المستهلكة يومياً، يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 26%، وخطر الإصابة بالسكري من النوع 2 بنسبة 44% في المتوسط.

لكن توجد أدلة ضعيفة على وجود علاقة بين تناول اللحوم الحمراء غير المصنعة وأمراض القلب ومرض السكري من النوع 2، بحسب موقع "كونفيرسيشن".

وأشار البحث إلى عدة عوامل تتداخل مع تأثير اللحوم الحمراء، مثل طريقة الطهي والحفظ.

فعند شوي شريحة من اللحم على نار مباشرة، تحدث تغييرات كيميائية نتيجة الشوي، ويرتبط تكرار استهلاك اللحم بهذه الطريقة بمخاطر سرطان القولون والمستقيم.

ويتم حفظ اللحوم المصنعة بالتدخين، أو المعالجة، أو التمليح، أو بإضافة مواد حافظة كيميائية، وهي معالجات تؤثر على عملية التمثيل الغذائي لهذه الأطعمة، ومن أمثلتها السجق والنقانق والبرغر.

وتوصي إرشادات التغذية في أستراليا بأن يأكل الشخص البالغ 455 غراماً كحد أقصى من اللحوم الحمراء الخالية من الدهون في الأسبوع، أي أقل من 65 غراماً.

بينما توصي مؤسسة القلب الأمريكية بتناول أقل من 350 غراماً من اللحوم الحمراء المطبوخة وغير المصنعة أسبوعياً، أو أقل من 50 غراماً في اليوم.

في الوقت الذي أكثر توصيات التغذية والبيئة تشدداً باستهلاك ما لا يزيد عن 98 غراماً من اللحوم الحمراء في الأسبوع، وكميات منخفضة جداً من اللحوم المصنّعة.
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