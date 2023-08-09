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صحة
المكملات الغذائية... لماذا يجب ان يبتعد عنها كبار السن؟
Lebanon 24
09-08-2023
|
02:54
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أعلنت الدكتورة ناديجدا رونيخينا، أخصائية طب الشيخوخة، أن المضافات النشطة بيولوجيا وأدوية إبطاء الشيخوخة، هي أقل فعالية من نمط الحياة الصحي.
وتشير الطبيبة، إلى أنه لا ينصح باستخدامها من قبل كبار السن والمتقاعدين دون وصفة طبية من طبيب مختص.
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وتقول: "هناك مواد وأدوية تسمى geroprotectors (حامية الشيخوخة). يمكن أن يكون لجزيئاتها تأثيرات معينة في سرعة الشيخوخة. ومع ذلك لا ينصح باستخدام أي من الأدوية، التي تخضع حاليا لاختبارات سريرية".
ووفقا لها، هناك عدد من الوسائل التي تساعد على الاحتفاظ بالقدرات المعرفية عند مستوى أعلى في الشيخوخة. مثل الإقلاع عن التدخين والسيطرة على مستوى ضغط الدم والكوليسترول وتناول مضادات التخثر كما هو محدد يمنع تطور الخرف على خلفية أمراض الأوعية الدموية.
وتشير الطبيبة، إلى أن اضطراب الوظائف المعرفية في الشيخوخة يمكن منعه من خلال العناية بالأسنان والنوم الجيد والتحكم في الاجهاد وتناول الفواكه والخضروات وعدم الإفراط في تناول الأطعمة.
وبالإضافة إلى ذلك من المهم اهتمام كبار السن بحالة الغدة الدرقية لأن وظائفها تضعف عادة مع التقدم بالعمر.(إزفيستيا)
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