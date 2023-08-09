ظلّت تعاني منه على مدار 100 يوم.. ما هو مرض "لايم" المناعي الذي أصيبت به بيلا حديد؟

أعلنت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد عن إصابتها بمرض لايم المناعي، الذي ظلت تعاني منه على مدار 100 يوم حتى شفائها. فما هو هذا المرض المناعي؟

وفقاً لموقع MAYO CLINIC الطبي المتخصص، تحدث الإصابة بمرض لايم بسبب البكتيريا البورلية التي يحملها القراد المصاب، وتنتقل إلى الإنسان عبْر لدغة القرادة.

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وإن أكثر الأشخاص عُرضة للإصابة بالمرض، هم مَن يعيشون في المناطق العشبية، المليئة بالغابات والأشجار؛ حيث موطن القراد.

ما هي أعراضه؟

تشمل أبرز أعراض الإصابة بالمرض: الحمى والصداع والإرهاق والحَكة، مع ظهور الطفح الجلدي والمعاناة من آلام العضلات وتيبس المفاصل.





ويمكن أن تنتشر العدوى إلى المفاصل والقلب والجهاز العصبي، إذا لم يتم الخضوع للعلاج سريعاً، الذي ينطوي على المضادات الحيوية، لبضعة أسابيع تحت إشراف الرعاية الطبيعية، وتشمل خطوات الوقاية من مرض لايم: استخدام المبيدات الحشرية للتخلص من القراد. (سيدتي)