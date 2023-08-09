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صحة

من هم أكثر الناس عرضة للإصابة بداء السكري؟

Lebanon 24
09-08-2023 | 11:00
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لفتت الدكتورة يلينا أوستروفسكايا أخصائية الغدد الصماء، الى أنه يمكن تقسيم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بداء السكري إلى أربع مجموعات.

وقالت في حديث لـ gazeta.ru: "تضم مجموعة الخطر الأشخاص الذين أعمارهم أكثر من 45 عاما الذين نشاطهم البدني منخفض. والنساء اللواتي خلال فترة الحمل أصبن بسكري الحمل ولديهن ميل إلى الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري. ويجب أن يحذر الأشخاص الذين بين أقاربهم المقربين من كان أو لا يزال يعاني من داء السكري. كما أن مؤشر كتلة الجسم الأعلى من 25 كغم\ متر مربع هو سبب للقلق أيضا".
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ووفقا لها، يمكن أن تشير الحكة في الغشاء المخاطي للجهاز التناسلي النسائي إلى داء السكري. وقالت: "غالبا ما تشعر النساء بالقلق من تهيج الأغشية المخاطية، لذلك يلجأن إلى طبيب الأمراض النسائية، الذي بعد إجراء الفحص والتحاليل اللازمة يؤكد على ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم. كما يمكن أن تكون حكة الجلد من أعراض مرض السكري".

وأضافت: "قد يشير التعب المزمن والعطش المستمر وكثرة التبول والوذمة وزيادة الوزن أو فقدان الوزن دون تغير في النظام الغذائي إلى مقدمات الإصابة بداء السكري. وهذه أسباب تدعو للتفكير بالأمر".

ولتجنب تطور المرض، توصي الطبيبة بممارسة النشاط البدني والاهتمام بالتغذية والنوم جيدا ومراقبة مستوى الغلوكوز في الدم. (روسيا اليوم)
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