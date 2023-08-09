للوقاية من السرطان.. 6 فوائد مذهلة لتناول الفراولة

تمتد فوائد الفراولة إلى أكثر من مجرد مذاقها اللذيذ، حيث إنها مليئة أيضًا بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف وحمض الفوليك.

في تقرير نشره موقع Health، ينصح الخبراء بالحرص على إدراج فاكهة الفراولة في النظام الغذائي، للأسباب التالية:

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1. مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي جزيئات موجودة في الجسم وتوجد في الأطعمة النباتية التي تقاوم الإجهاد التأكسدي.



ويحدث الإجهاد التأكسدي عندما يكون هناك المزيد من الجذور الحرة في الجسم ولكن يتوفر القليل من مضادات الأكسدة لإزالتها.



من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي وتلف الأنسجة، تساعد مضادات الأكسدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة بمرور الوقت. تحتوي الفراولة على العديد من مضادات الأكسدة، بما يشمل الأنثوسيانين وفيتامين C.



2. تعزيز النظام المناعي

يوفر كوب واحد فقط من الفراولة 100٪ من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين C، الذي يدعم خلايا جهاز المناعة. وتشير الأبحاث إلى أن فيتامين C يعزز تكاثر كل من الخلايا التائية والخلايا البائية، وهي خلايا الدم البيضاء التي تساعد في محاربة الغزاة المسببة للأمراض، بما يشمل الفيروسات والبكتيريا وحتى السرطانات.



3. تحسين صحة القلب

أفادت دراسة علمية عن وجود علاقة عكسية بين استهلاك الأنثوسيانين وخطر الإصابة بنوبة قلبية بين النساء الشابات ومتوسطات العمر. كشفت النتائج أن النساء اللواتي تناولن أكثر من ثلاث حصص من التوت أسبوعياً كان لديهن خطر أقل بشكل ملحوظ للإصابة بالنوبات القلبية مقارنة بالنساء اللائي تناولن الفاكهة بشكل أقل.

4. الوقاية من السرطان

يساعد المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في الفراولة في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان. في حين أن الآليات الدقيقة لا تزال غير واضحة، يرجح الباحثون أن مضادات الأكسدة الطبيعية لفاكهة الفراولة يمكن أن تقلل الالتهاب الناتج عن السرطان وتمنع انتشار الخلايا السرطانية في الجسم.



5. تخليق الحمض النووي

تعتبر الفراولة مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك، المعروف أيضًا باسم فيتامين B9، وهو عنصر ضروري للتفاعلات الرئيسية في جسم الإنسان، بما يشمل تخليق الحمض النووي وتفكك الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات. كما أن فيتامين B9 مهم لنمو الأنبوب العصبي الصحي أثناء الحمل المبكر، لذا فإنه أحد أهم العناصر الغذائية في فيتامينات ما قبل الولادة.



6. سكريات طبيعية

تحتوي الفراولة على نسبة منخفضة نسبيًا من سكر الفركتوز الطبيعي مقارنة بالفواكه الأخرى. على سبيل المثال، في حين أن كوبًا واحدًا من العنب يمكن أن يحتوي على 23 غرامًا من السكر الطبيعي، فإن كوبًا واحدًا من الفراولة يوفر حوالي 7 غرامات من السكر الطبيعي. لذا، إن كان الشخص يتطلع إلى خفض تناول السكر بسبب حالة طبية مثل مقاومة الأنسولين أو مرض الكبد الدهني غير الكحولي أو داء السكري من النوع 2، فإن الفواكه منخفضة السكر مثل الفراولة يمكن أن يكون خيارًا مفيدًا. (العربية)