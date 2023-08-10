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صحة

هل تعانون من فقدان حاسة الشم؟... انتبهوا من هذا المرض

Lebanon 24
10-08-2023 | 02:00
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وجدت دراسة حديثة أن فقدان حاسة الشم قد يكون "علامة تحذيرية" لمرض الزهايمر في المستقبل، وفق ما نقل موقع "فوكس نيوز" الأميركي.

ما التفاصيل؟

توصلت الدراسة إلى أن أولئك الذين يحملون الجين "APOE4" لديهم مخاطر أعلى للإصابة بمرض الزهايمر وفقدان القدرة على الشم.
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النتائج نشرت في المجلة الطبية للأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب "Neurology".
الدراسة شملت أكثر من 865 مشاركا، من خلال قياس قدرتهم على اكتشاف الروائح والتعرف عليها. 
 
وفي نفس الفترة، خضع المشاركون لاختبارات لقياس ذاكرتهم ووظائفهم الإدراكية.
وقدموا أيضا عينات من حمضهم النووي حتى يتمكن الباحثون من تحديد ما إذا كانوا يحملون الجين "APOE4".

وجد الباحثون أن أولئك الذين يحملون "APOE4" كانوا أقل عرضة بنسبة 37 في المئة لاكتشاف الروائح، مقارنة مع الذين لا يحملونه.
لوحظ انخفاض قدرات الشم لأول مرة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاما.
أظهرت نتائج الدراسة أن تلك المجموعة أظهرت أيضا "انخفاضا سريعا في "مهارات التفكير".(سكاي نيوز عربية) 
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