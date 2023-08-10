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صحة
اكتشاف جزيئات تحارب الفيروسات عن طريق تفجير أغشيتها
Lebanon 24
10-08-2023
|
08:00
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نجح فريق من باحثي جامعة نيويورك في تعطيل غشاء الفيروسات باستخدام مجموعة جديدة من الجزيئات.
وبحسب موقع "جامعة نيويورك" فإن نتائج الدراسة تشير إلى أن هذه الجزيئات الجديدة قادرة على تفجير الفيروسات من الداخل، كما تبطل نشاط العديد من الفيروسات، بما في ذلك فيروس زيكا والشيكونغونيا.
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وأوضح القائمون على الدراسة أن فيروس الشيكونغونيا ينتقل إلى البشر عن طريق البعوض في أفريقيا وآسيا والأمريكتين، وحتى الآن لا يوجد لقاح معتمد أو علاج محدد لهذا المرض.
وأضافت الدراسة أن الإصابة بالشيكونغونيا تسبب أعراضًا مثل الحمى والآلام الشديدة في المفاصل والعضلات، وتورم المفاصل، والصداع، والتقيؤ، والتعب، والطفح الجلدي.
ويمتاز الاكتشاف الجديد بأنه يقدم طريقة قد يكون لها تأثير إيجابي في علاج العديد من الفيروسات، كما قد يساعد في التغلب على مقاومة المضادات الفيروسية.
يأتي ذلك في ظل جهود العلماء لابتكار جزيئات جديدة تستهدف طبقات الحماية الفيروسية عند استخدام المضادات الفيروسات التقليدية التي تتعامل مع البروتينات السريعة التحور الموجودة على سطح الفيروسات.
يشار إلى أن الفيروسات تحتوي على بروتينات متنوعة على سطحها، وعادة ما تكون مستهدفة للعلاجات مثل اللقاحات والأجسام المضادة أحادية النسيلة. (سبوتنيك)
المصدر:
سبوتنيك
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