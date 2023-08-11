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صحة
أفضل مكوّن لترطيب الشفاه الجافة موجود في المطبخ.. ما هو؟
Lebanon 24
11-08-2023
|
03:03
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يُستعمل السمن الطبيعي عادةً في تحضير الأطباق العربية والهنديّة، إلا أنه يلعب دوراً مهماً في مجال ترطيب الشفاه.
يتميّز السمن الحيواني بأنه من المكونات الغذائية الغنيّة بالأحماض الدهنيّة المفيدة التي تُعزّز ترطيب البشرة، كما أنه يُخفّف من الحكّة والتقشّر التي تعتبر من أبرز الأعراض المرافقة لجفاف الجلد. للاستفادة من خصائص السمن في هذا المجال، يمكن تناوله باعتدال أو تطبيقه موضعياً على البشرة وإدراجه في بعض الخلطات المنزليّة فهو يُساهم في تسريع تعافي الجلد من الإصابات والجروح بفضل احتوائه على أحماض أوميغا3 و6.
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- عناية خاصة بالشفاه:
تتميّز بشرة الشفاه بكونها رقيقة وحسّاسة مما يُعرضها للجفاف ويجلعها بحاجة إلى التقشير على الأقل مرة أسبوعياً والترطيب بشكل يومي. ولذلك يوصي أطباء الجلد بتطبيق مصل غني بحمض الغليكوليك ذات المفعول المقشّر قبل وضع طبقة كثيفة من الكريم المغذّي وإزالة الفائض منه بعد بضع دقائق لتبدو عندها الشفاه مالسة وناعمة. أما أغرب العلاجات الطبيعيّة لترطيب الشفاه وتغذيتها فتقوم على تطبيق السمن الحيواني عليها.
- خصائص السمن الطبيعي:
يحتوي هذا السمن على حوامض دهنيّة تقوّي الحاجز الدهني للجلد، فيما يتمتع حمض الغليكوليك بخصائص مُضادة للالتهابات. يتميّز السمن أيضاً بخصائص مُضادة للأكسدة وفيتامينات من فئة A، وK، وE تُساهم في تعزيز حيوية الجلد والحفاظ على صحته. ولذلك ينصح الخبراء في هذا المجال بتطبيق القليل من السمن الحيواني على بشرة الشفاه قبل النوم عند المعاناة من جفافه وتشققها، أو يمكن الاستعانة بأنواع من بلسم الشفاه الجاهزة التي تحتوي ضمن مكوناتها على السمن الطبيعي. وهم يوصون بضرورة استهلاك كمية إضافيّة من الماء في فصل الصيف لترطيب الجلد من الداخل بالإضافة إلى استعمال كريم حماية من الشمس على الشفاه عند التعرّض المباشر للأشعة الذهبيّة، ترطيب بشرة الشفاه مساءً قبل النوم، والتخفيف من عادة تمرير اللسان على الشفاه لترطيبها كون ذلك يزيد من جفافها.
- فوائد السمن للجلد:
يُساعد تطبيق السمن الطبيعي على بشرة الشفاه في تعزيز آليّة نمو أنسجتها والحدّ من التأثير المزعج للتشققات التي تُصيبها. وهو يُسرّع في التآم الندبات والجروح كما يتمتع بمفعول مُعقّم، مُضاد للالتهابات، مُفتّح للون البشرة، ومُعزّز لنضارتها وشبابها.
لتحضير قناع مرطّب ومغذّىٍ لبشرة الشفاه يكفي خلط مقدار ملعقة صغيرة من دقيق الحمص، ملعقة صغيرة من السمن الطبيعي، وبضع قطرات من ماء الورد. يتمّ توزيع هذا القناع مرة أسبوعياً على الشفاه وتركه لمدة 10 دقائق قبل غسله جيداً بالماء. ولتعزيز شباب بشرة الشفاه وتغذيتها بالعمق، يُنصح بتحضير خلطة من نصف ملعقة صغيرة من العسل والمقدار نفسه من السمن الطبيعي. يتم تطبيق هذه الخلطة على الشفاه مرة أبوعياً لمدة 10 دقائق قبل شطفها جيداً بالماء.
المصدر:
العربية
صحة
المرأة
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