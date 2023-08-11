طبيبة تحدد كم بيضة دجاج يمكن تناولها في اليوم

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أعلنت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن تناول كمية كبيرة من البيض في اليوم قد يكون له تأثير سلبي في الصحة.وتشير الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن صفار البيض يحتوي على الكوليسترول الذي يسرع ارتفاع نسبته في الجسم عملية تصلب الشرايين.وتقول: "يحتوي البيض على مجموعة كاملة من الأحماض الأمينية الضرورية للجسم. وهذه الأحماض تساهم في بناء أنسجة الجسم والمناعة وتؤثر إيجابيا في عملية التمثيل الغذائي. ويمتص الجسم بياض البيض بسهولة. والليسيثين، عنصر آخر ومهم موجود في البيض، وهذه مادة شبيهة بالدهون، تساعد على استعادة طبقة الفوسفوليبيد (دهن فوسفوري) في الخلايا أي يحميها من التلف. كما ان الليسيثين يشكل 66 بالمئة من غلاف خلايا الدماغ والعمود الفقري والأعصاب. كما يؤثر إيجابيا في عملية التمثيل الغذائي للدهون وحالة الكبد".وتقول: "يتفق خبراء التغذية في بلدان مختلفة على أن تناول 1-2 بيضة في اليوم لا يلحق اي ضرر بالجسم. أي يجب تناول البيض باعتدال. لأن تكون اللويحات في الأوعية الدموية يمكن أن يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية. كما أن بياض البيض يمكن أن يسبب لدى البعض رد فعل تحسسياً. وفي هذه الحالة يجب استبعاد البيض من النظام الغذائي".وتقول: "يجب الامتناع عن تناول البيض النيء بسبب خطر الإصابة بداء السلمونيلوز المعدي الذي تسببه بكتيريا Salmonella ويمكن القضاء عليها بسلق البيض 5-10 دقائق". (روسيا اليوم)