ما هي فوائد مشروب البقدونس؟

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الأملاح الزائدة في الجسم والتي قد تسبب المغص الكلوي الشديد، لذلك من المهم البحث عن طرق طبية سليمة للتخلص منها.



وتساعد بعض المشروبات الطبيعية في التخلص من الأملاح وحصوات الكلى، بحيث تعمل على تنظيف الجسم والتخلص من السموم والبكتيريا، إضافة إلى أنها تغيّر مطهر الجسم وتمده بالطاقة والحيوية والفيتامينات، ومن أهمها مشروب البقدونس الصحي لتنقية الجسم.

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من المعروف أن عشبة البقدونس تساعد في تطهير الكلى، بالإضافة إلى أنها تحفز عملية إزالة السموم من الجسم عن طريق التبول، وبالتالي التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، لا سيما وان الكلى هي العضو المسؤول عن تصفية الأملاح الزائدة من مجرى الدم.

هذا بالإضافة إلى عملها على التخلص من المواد السامة الأخرى الموجودة بالجسم.

وللحصول على فوائد البقدونس، عليكم في البداية تقطيع حفنة من أوراق البقدونس ووضعها في ليتر من الماء المغلي. وبعد تركها لمدة 10 دقائق على الأقل، وبمجرد أن يصبح المشروب جاهزاً عليكم شربه على معدة فارغة. يمكن الاحتفاظ بباقي الابريق في الثلاجة وتناوله بارداً طوال اليوم لتنقية الجسم من السموم.