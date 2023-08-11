Advertisement

صحة

ما هي فوائد مشروب البقدونس؟

Lebanon 24
11-08-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1096730-638273857357825153.jpg
Doc-P-1096730-638273857357825153.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الأملاح الزائدة في الجسم والتي قد تسبب المغص الكلوي الشديد، لذلك من المهم البحث عن طرق طبية سليمة للتخلص منها.

وتساعد بعض المشروبات الطبيعية في التخلص من الأملاح وحصوات الكلى، بحيث تعمل على تنظيف الجسم والتخلص من السموم والبكتيريا، إضافة إلى أنها تغيّر مطهر الجسم وتمده بالطاقة والحيوية والفيتامينات، ومن أهمها مشروب البقدونس الصحي لتنقية الجسم.
Advertisement
 
من المعروف أن عشبة البقدونس تساعد في تطهير الكلى، بالإضافة إلى أنها تحفز عملية إزالة السموم من الجسم عن طريق التبول، وبالتالي التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، لا سيما وان الكلى هي العضو المسؤول عن تصفية الأملاح الزائدة من مجرى الدم.
 
 
هذا بالإضافة إلى عملها على التخلص من المواد السامة الأخرى الموجودة بالجسم.
 
 
 
وللحصول على فوائد البقدونس، عليكم في البداية تقطيع حفنة من أوراق البقدونس ووضعها في ليتر من الماء المغلي. وبعد تركها لمدة 10 دقائق على الأقل، وبمجرد أن يصبح المشروب جاهزاً عليكم شربه على معدة فارغة. يمكن الاحتفاظ بباقي الابريق في الثلاجة وتناوله بارداً طوال اليوم لتنقية الجسم من السموم.
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2023-08-11
11:00 | 2023-08-11
08:00 | 2023-08-11
03:03 | 2023-08-11
23:45 | 2023-08-10
23:00 | 2023-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24