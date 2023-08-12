تناول البيض يومياً... اليكم الكمية المسموح بها

Advertisement

أعلنت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن تناول كمية كبيرة من البيض في اليوم قد يكون له تأثير سلبي في الصحة.وتشير الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن صفار البيض يحتوي على الكوليسترول الذي يسرع ارتفاع نسبته في الجسم عملية تصلب الشرايين.وتقول: "يحتوي البيض على مجموعة كاملة من الأحماض الأمينية الضرورية للجسم. وهذه الأحماض تساهم في بناء أنسجة الجسم والمناعة وتؤثر إيجابيا في عملية التمثيل الغذائي. ويمتص الجسم بياض البيض بسهولة. والليسيثين، عنصر آخر ومهم موجود في البيض، وهذه مادة شبيهة بالدهون، تساعد على استعادة طبقة الفوسفوليبيد (دهن فوسفوري) في الخلايا أي يحميها من التلف. كما ان الليسيثين يشكل 66 بالمئة من غلاف خلايا الدماغ والعمود الفقري والأعصاب. كما يؤثر إيجابيا في عملية التمثيل الغذائي للدهون وحالة الكبد".وبالإضافة إلى ذلك، بيض الدجاج مصدر مهم لفيتامين D، حيث يحتوي صفار بيضة كبيرة على 30 وحدة دولية من هذا الفيتامين وهذه تعادل 5 بالمئة من حاجة الجسم اليومية منه. وهذا الفيتامين مقدمة لعدد من الهرمونات ومهم جدا لعملية التمثيل الغذائي ونمو العظام وتعزيز المناعة، وهو مع الكالسيوم والفوسفور يعزز العظام والأسنان.وتقول: "يتفق خبراء التغذية في بلدان مختلفة على أن تناول 1-2 بيضة في اليوم لا يلحق اي ضرر بالجسم. أي يجب تناول البيض باعتدال. لأن تكون اللويحات في الأوعية الدموية يمكن أن يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية. كما أن بياض البيض يمكن أن يسبب لدى البعض رد فعل تحسسياً. وفي هذه الحالة يجب استبعاد البيض من النظام الغذائي".ووفقا لها، لا ينصح بقلي البيض باستخدام زيوت نباتية تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية بما فيها زيت الكتان والصويا واللفت والزيتون. لأن هذه الزيوت عند تسخينها تصبح سامة للجسم.وتقول: "يجب الامتناع عن تناول البيض النيء بسبب خطر الإصابة بداء السلمونيلوز المعدي الذي تسببه بكتيريا Salmonella ويمكن القضاء عليها بسلق البيض 5-10 دقائق".(Gazeta.Ru9)