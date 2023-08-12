كورونا طويل الأمد... اليكم بعض العوارض التي تظهر على الاقدام

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ارتبطت الإصابة بكورونا بأعراض تظهر على مدى طويل، وسجلت العديد من الحالات لمرضى تعافوا من الفيروس لكنهم واجهوا فيما بعد مشاكل صحية غير متوقعة، في ظاهرة أطلق عليها الأطباء اسم "لونغ كوفيد" أو "كورونا طويل الأمد".وفي إحدى هذه الحالات، أصيب مريض تعافى من فيروس كورونا بداء "القلب الزراقي"، حيث تبدو بشرة المريض زرقاء اللون أحيانا بسبب الدم غير المؤكسد الذي يتخطى الرئتين ويدخل مباشرة إلى الدورة الدموية الكبرى.وبعد دقيقة واحدة من وقوف المريض، تبدأ ساقاه بالاحمرار ثم تتحولان إلى اللون الأزرق وتصبح عروقه أكثر بروزا للخارج ومن ثم يعاني الحكة، وفقا للحالة التي سلطت عليها الضوء شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.وتستمر الحالة لنحو 10 دقائق، ثم تعود ساقاه إلى الوضع الطبيعي بعد دقيقتين من الجلوس أو الاستلقاء.كما تم تشخيص المريض بمتلازمة "تسرع القلب الانتصابي الوضعي"، التي تسبب زيادة غير طبيعية في معدل ضربات القلب عند الوقوف.وتم توثيق حالة المريض في بحث جديد نشر في مجلة "لانسيت" العلمية.وقال الدكتور مانوج سيفان من جامعة ليدز البريطانية: "من المهم زيادة الوعي بمرض داء القلب الزراقي باعتباره أحد الآثار الجانبية طويلة الأمد المحتملة لكورونا".ويؤثر "كوفيد 19" على أجهزة متعددة في الجسم، بما في ذلك الجهاز العصبي اللاإرادي المسؤول عن تنظيم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.كما يمكن أن يؤثر أيضا على قدرة المرضى على التركيز، وأداء الأنشطة اليومية الأساسية.(سكاي نيوز عربية)