32
o
بيروت
34
o
طرابلس
29
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
34
o
جونية
37
o
النبطية
40
o
زحلة
39
o
بعلبك
34
o
بشري
35
o
بيت الدين
40
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
"بكتيريا مدربة '' تكشف السرطان داخل الجسم.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
13-08-2023
|
02:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن فريق علمي دولي من الكشف أن نوعا من "البكتيريا المعدلة هندسيا" يستطيع أن يتتبع الخلايا السرطانية في أي مكان بجسم الإنسان، حسب تقرير لموقع "ساينس أليرت".
والجهاز الهضمي للإنسان مبطن بالبكتيريا، ويحاول العلماء تسخير القدرات الطبيعية لسلالات معينة لجعلها تعمل كـ"مستشعرات"، وقد أظهرت نتائج واعدة بالفعل في مراقبة صحة الأمعاء والكشف عن النزيف والالتهابات وأورام الكبد، لدى الفئران والخنازير.
Advertisement
وتوضح الدراسة الحديثة "كيف يمكن تصميم البكتيريا لاكتشاف تسلسل الحمض النووي المحدد لتشخيص المرض في الأماكن التي يصعب الوصول إليها"، وفقا لما نشره موقع "ساينس".
واختار الباحثون بكتيريا تسمى (Acinetobacter baylyi) للقيام بالمهمة، وقاموا بتزويدها بتعليمات لتسلسلات محددة تحمل طفرات توجد بشكل شائع في سرطانات القولون والمستقيم.
ووجدوا أن "البكتيريا المعدلة هندسيا" قادرة على التفريق بين الطفرات المسببة للسرطان والأخطاء الجينية غير الضارة في الحمض النووي بالخلايا.
وقبل الاستخدام المحتمل على البشر، سيحتاج الباحثون إلى إثبات أن تلك البكتيريا "آمنة" ويمكنها اكتشاف الخلايا السرطانية بشكل موثوق، وقد يساعد ذلك على الكشف المبكر عن سرطان الأمعاء. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسائل مُفاجئة تصل إلى هواتف اللبنانيين.. ماذا تضمّنت؟
Lebanon 24
رسائل مُفاجئة تصل إلى هواتف اللبنانيين.. ماذا تضمّنت؟
13:26 | 2023-08-12
12/08/2023 01:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ طلب يدّ زميلته الممثلة اللبنانيّة المعروفة... متى حفل الزفاف؟
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ طلب يدّ زميلته الممثلة اللبنانيّة المعروفة... متى حفل الزفاف؟
10:10 | 2023-08-12
12/08/2023 10:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ماريتا.. زفاف جديد في عائلة عاصي الحلاني! (صور)
Lebanon 24
بعد ماريتا.. زفاف جديد في عائلة عاصي الحلاني! (صور)
04:39 | 2023-08-13
13/08/2023 04:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مزاعم إسرائيليّة عن شاحنة الكحالة.. كيف جاء مضمونها؟
Lebanon 24
مزاعم إسرائيليّة عن شاحنة الكحالة.. كيف جاء مضمونها؟
16:40 | 2023-08-12
12/08/2023 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن نصرالله.. هكذا خرجَ من الضاحيّة تحت القصف الإسرائيليّ
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن نصرالله.. هكذا خرجَ من الضاحيّة تحت القصف الإسرائيليّ
15:19 | 2023-08-12
12/08/2023 03:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:36 | 2023-08-13
منطقة صينية تسجل حالتي إصابة بمرض شديد العدوى والخطورة
04:10 | 2023-08-13
العثور على لدائن بلاستيكية في قلب الإنسان.. دراسة تُثير القلق
01:34 | 2023-08-13
لا تشربوا القهوة بعد استيقاظكم مباشرة.. لهذا السبب
23:00 | 2023-08-12
الكوسا... اليكم بعض الفوائد
16:47 | 2023-08-12
حول متحور كورونا الجديد... اليكم مختلف التفاصيل والمعلومات
16:45 | 2023-08-12
الربو واليوغا... ما العلاقة بينهما؟
فيديو
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
13/08/2023 16:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
13/08/2023 16:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
13/08/2023 16:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24