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صحة

العثور على لدائن بلاستيكية في قلب الإنسان.. دراسة تُثير القلق

Lebanon 24
13-08-2023 | 04:10
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تمكن علماء في الصين لأول مرة، من رصد لدائن بلاستيكية دقيقة (ميكروبلاستيك)، كالتي تستخدم في تغليف المواد الغذائية والدهانات، في قلب الإنسان.

وتوصل علماء من مستشفى بكين في الصين إلى هذا الاكتشاف المثير للقلق، بعدما قاموا بتحليل أنسجة القلب لـ15 مريضا خضعوا لجراحة القلب والأوعية الدموية، وفقا للدراسة التي نشرتها الجمعية الكيميائية الأميركية.
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واكتشف العلماء عشرات الآلاف من اللدائن الدقيقة في معظم عينات الأنسجة التي فحصت، كما عثروا على جزيئات بلاستيكية في جميع عينات الدم، وفقما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

نتائج مثيرة للقلق توصلت إليها الدراسة

فقد تم العثور على تسعة أنواع من البلاستيك في خمسة أنواع من أنسجة القلب.

ووجدت الدراسة أيضا أدلة تشير إلى أن بعض المواد البلاستيكية الدقيقة تم إدخالها عن غير قصد إلى الأشخاص أثناء العمليات الجراحية.

وشملت المواد البلاستيكية الموجودة في ثلاثة أجزاء مختلفة من القلب "بولي ميثيل ميثاكريلات"، وهو بلاستيك يستخدم عادة كبديل للزجاج مقاوم للكسر.

وعثر أيضا على "البولي إيثيلين تيريفثاليت"، الذي يستخدم في حاويات الملابس والأغذية، و"البولي فينيل كلوريد"، المنتشر في إطارات النوافذ وأنابيب الصرف والطلاء وغير ذلك.

وفي العام الماضي، اقترحت دراسة أن البشر يستهلكون حوالي 5 غرامات من جزيئات البلاستيك الصغيرة كل أسبوع، أو ما يعادل وزن بطاقة ائتمانية تقريبا.

ووجد العلماء في جامعة فيينا الطبية أن جزيئات البلاستيك تشق طريقها إلى سلسلة الغذاء البشري من نفايات التغليف، وتدخل الجسم من خلال ملح البحر والمأكولات البحرية وحتى مياه الشرب.

وربطت التغييرات في الجهاز الهضمي التي تسببها "الميكروبلاستيك" بأمراض التمثيل الغذائي مثل السمنة والسكري وأمراض الكبد المزمنة.(سكاي نيوز)

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