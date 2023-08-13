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صحة

فوائد عديدة للكوسا... تعرفوا اليها

Lebanon 24
13-08-2023 | 09:56
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تنصح الطبيبة يكاتيرينا كاشوخ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، باستخدام الكوسا (القرع) غير الناضجة في الطعام، مشيرة الى ان "المعالجة الحرارية الطويلة تفقد الكوسا جميع الفيتامينات الموجودة فيها".
 
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وتشير الطبيبة في حديث لـ"Gazeta.Ru" إلى أنه يمكن اعتبار الكوسا مادة غذائية آمنة لأنها سهلة الهضم والامتصاص ونادرا ما تسبب الحساسية. لذلك يمكن البدء بإطعام الأطفال الكوسا المهروسة.
 

وتوضح: "غالبا ما تدرج الكوسا في النظام الغذائي للمرضى خلال مرحلة تعافيهم من مرضهم، ولكبار السن وتلاميذ المدارس. كما يجب على من يهتم برشاقته عدم تجاهل الكوسا، لأن 100 غرام منها تحتوي على 24 سعرة حرارية فقط. بالإضافة إلى ذلك يشكل الماء 90 بالمئة من تكوين الكوسا، ما يساعد على الاحتفاظ بالتوازن المائي في الجسم".

وتقول: "تحتوي الكوسا على نسبة عالية من الألياف الغذائية المفيدة للجهاز الهضمي وتعطي شعورًا بالشبع. كما تحتوي على البكتين وهو ألياف غذائية تذوب في الماء، وتساعد على الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم".

وتحتوي الكوسا أيضا على نسبة جيدة من فيتامينات A و C و PP وعلى مضادات الأكسدة - اللوتين والزياكسانثين التي تساعد في الحفاظ على حدة البصر. والكوسا غنية بعنصر البوتاسيوم، الذي يساعد على إخراج السوائل الزائدة من الجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائي للملح.

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