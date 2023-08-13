بينها تقليل التوتر.. 10 طرق سهلة لشحذ الدماغ





فالصحة العقلية الجيدة ستحافظ دائماً على الصحة البدنية نشطة. ووفق صحيفة Times of India، هناك بعض الأنشطة التي يمكن أن تشحذ العقل بما يعود بالفوائد المتعددة على باقي الجسم:

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1. المواظبة على النشاط البدني

تعمل التمارين الرياضية المنتظمة على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتحفيز نمو الخلايا العصبية الجديدة.



2. التحفيز الذهني

ينبغي الانخراط في الأنشطة التي تتحدى العقل، مثل حل الألغاز والكلمات المتقاطعة والسودوكو والأوهام البصرية وألعاب الذاكرة. يهتم الكثيرون بالصحة العامة لكن ربما يغفل البعض عن القيام بأنشطة تهدف لرفاهية أحد أكبر أعضاء الجسم، وهو الدماغ.فالصحة العقلية الجيدة ستحافظ دائماً على الصحة البدنية نشطة. ووفق صحيفة Times of India، هناك بعض الأنشطة التي يمكن أن تشحذ العقل بما يعود بالفوائد المتعددة على باقي الجسم:1. المواظبة على النشاط البدنيتعمل التمارين الرياضية المنتظمة على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتحفيز نمو الخلايا العصبية الجديدة.2. التحفيز الذهنيينبغي الانخراط في الأنشطة التي تتحدى العقل، مثل حل الألغاز والكلمات المتقاطعة والسودوكو والأوهام البصرية وألعاب الذاكرة.

3. اتباع حمية صحية

عند اتباع نظام غذائي متوازن، يجب أن يراعى أن يكون غنيا بمضادات الأكسدة وأحماض أوميغا-3 الدهنية والعناصر الغذائية، التي تدعم صحة الدماغ مثل الأسماك الدهنية والتوت والمكسرات والخضراوات الورقية.



4. قسط كاف من النوم

يُنصح بإعطاء الأولوية للنوم الجيد، لأنه ضروري لتقوية الذاكرة ووظيفة الدماغ بشكل عام.

5. التفاعل الاجتماعي

يمكن للانخراط في الأنشطة الاجتماعية والحفاظ على علاقات قوية أن يعزز الأداء المعرفي.



6. تعلم شيء جديد

يجب السعي لاكتساب مهارات أو هوايات أو لغات جديدة باستمرار للحفاظ على نشاط العقل وقابليته للتكيف.



7. اليقظة والتأمل

يمكن أن تؤدي ممارسة اليقظة والتأمل إلى تحسين التركيز وتقليل التوتر ودعم الرفاهية المعرفية العامة.

8. فضول المعرفة

يُوصى بتنمية عقلية فضولية من خلال طرح الأسئلة واستكشاف موضوعات جديدة والبحث عن تجارب جديدة.



9. تقليل من التوتر

تساعد ممارسة تقنيات الحد من التوتر، مثل التنفس العميق أو اليوغا أو قضاء الوقت في الطبيعة، على تحسين الحالة المزاجية وتنشيط العقل.



10. تناول الماء

يمكن أن يؤثر الجفاف على الأداء الإدراكي، لذا يجب التأكد من شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم.