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صحة
عادة خطيرة.. ابتعدوا عن وضع القدمين على "تابلوه" السيارة
Lebanon 24
13-08-2023
|
23:37
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حذرت مؤسسة الفحص الفني "ديكرا" الراكب الأمامي من وضع قدميه على التابلوه أثناء القيادة، نظراً لارتفاع خطر تعرضه لإصابات بالغة، قد تكون مميتة في حال وقوع حادث.
وأوضحت المؤسسة الألمانية أنه عندما تنطلق الوسادة الهوائية بفعل وقوع حادث، فإنه يتم ضغط القدمين إلى الخلف في أجزاء من الثانية، وفي الوقت ذاته قد ينزلق الحوض تحت حزام الأمان، وبالتالي لا يتوفر للراكب الأمامي حماية فعالة.
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ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يتعين على الراكب الأمامي الجلوس في وضعية قائمة، مع ربط حزام الأمان بشكل صحيح، بحيث يكون مشدوداً على الجسم، مع مراعاة ضبط مخدع رأس المقعد بشكل سليم أيضاً، بحيث تكون الحافة العلوية على مستوى ارتفاع قمة الرأس.
فبذلك فقط يمكن لحزام الأمان والوسادة الهوائية توفير حماية مثالية للراكب الأمامي، في حالة وقوع حادث.
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