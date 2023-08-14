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صحة

3 علامات تنذر بالإصابة بالسرطان.. ومريضة تكشفهم

Lebanon 24
14-08-2023 | 01:38
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كشفت أم، تبلغ من العمر 48 عاما وتعاني من سرطان الثدي، 3 علامات تنذر بالإصابة بـ"المرض الخبيث"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتقول إيما غيرشيك أنها كانت تستحم في آب 2015، عندما شعرت بكتلة "غريبة" في صدرها الأيسر، لكنها تجاهلتها بسبب انشغالها مع طفلتها، البالغة من العمر ثلاث سنوات.
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الأمر تطور أكثر بعد 6 أسابيع، حيث تفاجأت إيما بفقدانها 18 كيلوغراما في غفلة منها، وإصابتها بحكة "عشوائية" تحت إبطها. حينها قررت زيارة الطبيب.

وأوضحت إيما: "أصبحت هزيلة للغاية، لم تكن لدي أي فكرة عن أن حياتي على وشك أن تتغير للأسوأ".
وتابعت: "نصحتني طبيبتي بإجراء مجموعة كاملة من الاختبارات: اختبارات الدم، ومسحة عنق الرحم، وفحص الثدي، وذلك عندما عثرت على الكتلة الغريبة، كما أجرت لي التصوير الشعاعي للثدي والموجات فوق الصوتية".

وأشارت إلى أن النتائج ظهرت في نفس اليوم، حيث وجدت أنها مصابة بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة.

3 علامات تحذيرية

فقدان الوزن بشكل ملحوظ
حكة غريبة في الإبط
كتلة غريبة في الثدي
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