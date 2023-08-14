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صحة

ما هو تأثير ارتفاع السكر على الكلى؟ اليكم آخر الدراسات

Lebanon 24
14-08-2023 | 03:35
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حذرت الدكتور زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء من ارتفاع مستوى السكر في الدم، لأنه يزيد من الإصابة بأمراض الكلى.
وتشير الطبيبة، إلى أنه عادة يجري الحديث عن مخاطر السكر ودوره في زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري. ولكن نتائج دراسات حديثة أظهرت أن ارتفاع مستوى السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى تكون الحصى في الكلى.
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وتقول: "السكر ليس مجرد ملعقة من مسحوق في الشاي إو القهوة بل معها الحلويات والمعجنات والمياه الغازية المحلاة والزبادي المضافة إليه المنكهات والصلصات الجاهزة بما فيها فول الصويا. فإذا كانت هذه الأشياء موجودة بكثرة في النظام الغذائي، فإن خطر تكون الحصى في الكلى يرتفع. لقد أكد العلماء: أن الشخص الذي يحصل على ربع السعرات الحرارية في اليوم من السكر المضاف، يتضاعف خطر تكون حصى الكلى لديه".

وتنصح بافلوفا باستبعاد السكر المضاف من النظام الغذائي، واستبداله بتناول كميات محدودة من الفواكه والثمار.
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